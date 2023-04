Aménagement du territoire : "Les Chaumontois ont la parole", rappelle l’échevine Kabanyegeye

Celle-ci prend donc la plume dans un numéro spécial du journal communal Amalgame pour informer au mieux les citoyens sur le sujet, en rappelant par la même occasion qu’ils sont aussi des acteurs du processus sans oublier d’indiquer que les élus doivent suivre des règles.

"La matière est très complexe, c’est vrai, mais c’est aussi très transversal donc elle touche tout le monde. La brochure a tout son sens car de plus en plus de questions se posent dans le chef de la population. Nous avons réalisé un atelier du logement et on a constaté une demande pour éclaircir ces thématiques. Il s’agit donc d’aider les Chaumontois à s’approprier la matière et d’indiquer comment faire pour veiller aux intérêts des individus et des collectifs."

"Le citoyen a une place dans toutes les discussions"

Le fil rouge, c’est donc la place qu’occupent les citoyens dans les projets.

"À quelle place la population peut intervenir dans un projet. Il y a donc la CCATM (commission consultative d’aménagement du territoire et de la mobilité). Et puis, il est bon de rappeler que l’on invite les développeurs de projet à aller à la rencontre des habitants des quartiers avant de sortir la demande pour s’intégrer au mieux au cadre de vie. Et donc en fonction des échanges, pouvoir le modifier. À nos yeux, un développeur ne doit pas juste vendre des bâtiments puis partir sur un projet ailleurs. Il faut une relation, une cohésion avec l’habitat existant et les citoyens. Prévoir aussi des espaces pour se parler.

J’insiste donc sur le fait que le citoyen a une place dans toutes les discussions et puis, ce n’est pas car il y a des réunions anticipativement entre le développeur et la Commune que tout est décidé ! Le CoDT (code du développement territorial) impose d’ailleurs toutes ces réunions préalables. Ce n’est pas pour autant que le projet est accepté. Cela permet par contre de baliser, d’écarter ce qui ne cadre pas avec la situation. Le dossier doit donc être analysé sur différents aspects comme les zones fragiles pour les inondations ou ce qui pourrait fragiliser d’autres zones… On a tendance à Chaumont-Gistoux, à mettre beaucoup d’exigences au développement mais, ne l’oublions pas non plus, cela reste leur projet. Après, ils nous entendent ou pas, mais ils savent que la décision finale ne leur appartient pas. Le collège est responsable pour veiller à coller aux enjeux qui sont là !"

Des ateliers

Voilà quatre ans que l’échevine Sese Kabanyegeye gère l’aménagement du territoire, "une matière mouvante qui doit évoluer avec tout ce qui change car il faut prendre les bonnes décisions. On est lié à beaucoup de choses. Et réorganiser le tissu est important. Par exemple, décentraliser une école n’est plus à faire. Cela impacte en effet le transport, donc la mobilité, sans évoquer les coûts élevés du transport scolaire par exemple".

À Chaumont-Gistoux, les élus doivent aussi composer avec le coût du logement. "Il est exorbitant et ici, on compose souvent avec des personnes isolées, qui représentent 30% de la population. On vise les 27% avec notre politique actuelle."

Avec la brochure, l’échevine espère éclairer au mieux les citoyens. Elle n’en restera pas là. "On va proposer des ateliers participatifs avec des thématiques différentes lors de trois soirées avec un concept auberge espagnole, histoire d’animer les débats en amenant de la spontanéité. La Maison de l’urbanisme va gérer cela."