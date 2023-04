Chaumont-Gistoux : les frères ennemis renvoyés dos à dos par le tribunal

Au départ, le ministère public avait décidé de classer le dossier sans suite, mais la partie civile ne l’a pas entendu de cette oreille et a lancé une citation directe. Le frère mis en cause s’est dès lors retrouvé sur le banc des prévenus du tribunal correctionnel, à Nivelles.

"Ce jour-là, la discussion n’aboutissait pas et je me suis levé pour partir, a-t-il expliqué. Mon frère m’a alors agressé, et je me suis défendu. Il y a un petit échange de coups, et on s’est tous les deux isolés . Je regrette ce qui s’est passé, mais il n’y a rien eu de plus…"

Du côté de la partie civile, c’était une autre chanson. L’autre frère, lui, affirme qu’il a eu le nez cassé suite à cette dispute violente et qu’il souffre à présent d’un stress post-traumatique important.

"Mon client a très mal vécu cette scène, a plaidé son avocat. Dans sa famille, on sous-entend qu’il l’a bien cherché, qu’il veut toujours avoir raison, qu’il est psychorigide… Non, mon client s’est fait passer à tabac, et il n’a jamais été reconnu comme victime. Il vous demande cette reconnaissance. Au départ, on ne voulait pas aller devant le tribunal, et nous avons tenté une médiation. Mais cette main tendue n’a jamais été prise…"

Le ministère public, lui, est resté prudent à propos de cette situation directe.

"Ce que j’ai compris du dossier, c’est qu’il y a quatre garçons dans la famille: ça fait parfois beaucoup de testostérone dans une maison, a requis la substitute. Alors il arrive que ça explose. Quand les garçons sont petits et que ça commence à se battre, les parents se mettent entre eux. Plus tard, ça devient un peu plus compliqué. Ici, après cette dispute entre frères, l’un avait le nez en sang, l’autre la lèvre ouverte. Le parquet avait classé sans suite… Qui a commencé, pour cette histoire de salle de bains ? Moi, je ne le sais pas…"

Deux ans et demi après les faits, le tribunal a décidé de ne pas jouer les arbitres. Il estime qu’il n’y a pas d’éléments suffisants dans le dossier et acquitte le prévenu.