Chaumont-Gistoux : revalorisation salariale pour les puéricultrices du CPAS

Cela concerne les trois crèches du CPAS: Bouton d’Or (15 places), Bruyères et Coquelicots (26 places) et Chant de blés (15 et bientôt 18 places). Au-delà de la valorisation symbolique de l’importance de leur travail via la production de la capsule, le CPAS a donc manifesté concrètement sa reconnaissance.

Le CPAS a également adapté son cadre de manière à pouvoir, dès l’obtention du subside de l’ONE en 2024, payer ses trois directrices actuelles au nouveau barème, revalorisé et financé entièrement par l’ONE. "Ces mesures sont importantes à nos yeux car nous voulons cette revalorisation, souligne Natacha Verstraete, présidente du CPAS. Tout d’abord, pour les valoriser, ensuite, pour les maintenir chez nous et enfin, pour en attirer d’autres. Auparavant, quand nous lancions un appel à candidatures, nous avions 40 CV. À présent, tout au plus 5 ou 6 mais on a toujours trouvé notre bonheur malgré nos exigences importantes."

Une plume au chapeau des crèches du CPAS de Chaumont-Gistoux: le voyage d’étude organisé par la FILE (Fédération des initiatives locales pour l’enfance), "qui a réuni 35 participants de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, a posé ses valises dans notre formidable espace extérieur aménagé tant pour les jeux que pour la sieste des enfants. Un must quand on sait que grandir à l’extérieur est très bénéfique pour les enfants, souligne la présidente du CPAS.

Nous maintenons aussi notre pression auprès de l’ONE pour obtenir la transformation du co-accueil à l’Espace Perez en crèche de 21 places. Celle-ci est déjà prévue tant dans notre budget qu’à notre cadre du personnel. On continuera à se battre pour faire passer le dossier."

Signalons par ailleurs que l’ensemble des conseillers de l’action sociale se sont engagés au sein de l’ASBL Les Petits Loups pour maintenir cette crèche qui offre 18 places bien précieuses au centre de Dion-Valmont.