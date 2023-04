Chaumont-Gistoux repris dans l’Objectif Proximité

Ce dispositif vise, à travers l’octroi de primes, à soutenir l’installation de nouveaux commerçants et aider à la pérennisation de commerces existants. L’objectif est d’accroître l’attractivité des centralités wallonnes en encourageant la qualité des commerces et la mixité de l’offre commerciale. Il s’agit en outre de diminuer le nombre de cellules commerciales vides et d’augmenter les services apportés à la population de ces centralités.

Objectif Proximité comprend deux volets. Le premier, "Je m’installe", vise à soutenir l’installation de nouveaux commerces qualitatifs dans des cellules commerciales vides du périmètre défini. L’activité de ces commerces devra rencontrer les besoins en matière de mixité commerciale identifiée par la commune (diagnostic commercial).

Le second volet, "Je me réinvente", est destiné aux commerçants existants du périmètre défini désirant faire évoluer ou changer leur business model afin de pérenniser leur présence dans les centralités.

Le repositionnement de ces commerces devra rencontrer les besoins en termes de mixité commerciale identifiés par la Commune. Dans le contexte actuel de relance, il apparaît en effet important de soutenir des entreprises déjà installées mais souhaitant faire évoluer significativement leur projet. Une attention particulière sera portée aux projets de commerces partagés (et colocation commerciale), ceux dont l’activité promeut les circuits courts et/ou produits locaux ainsi qu’à l’innovation et la créativité des projets. Le périmètre sélectionné pour Chaumont-Gistoux: la chaussée de Huy jusqu’au croisement avec la rue Inchebroux (du n° 189 au n° 243), la rue Colleau (du n° 1 au n° 10), la rue de Corroy (du n° 1 au n° 3) et la rue de Wavre (du n° 1 au n° 13).

"Stimulation du commerce local et des circuits courts, digitalisation des points de vente"

Par ailleurs, la Commune reconduit en 2023, après 2021 et 2022, sa participation à l’appel à projets provincial "Stimulation du commerce local et des circuits courts, digitalisation des points de vente". Celui-ci s’adresse, en fonction des actions, aux commerçants des pôles commerciaux de Dion, Chaumont et Gistoux (action 1) ou à ceux de tout le territoire (action 2).