Rencontre des Artistes Amateurs de Chaumont-Gistoux : "Savoir si l’on est apprécié ou pas"

Voilà environ cinq ans que Frédéric s’est découvert une passion pour la peinture acrylique. "J’ai commencé par décorer des boîtes à mouchoirs en bois, et faire de plus en plus compliqué, puis j’ai décidé de transposer sur des toiles."

Son choix s’est porté sur l’acrylique. "J’ai 78 ans, l’âge d’un vieux rhinocéros, j’ai probablement opté pour ce choix par facilité, voire par fainéantise (rires). Je propose un style sobre et très géométrique. J’aime les carrés, les lignes droites, les traits précis, les illusions d’optique et les jeux de couleurs, bien sûr. C’est peut-être en raison de mon caractère rigoureux…"

Une des œuvres de Frédéric Bilterijst. ©ÉdA

Dès l’âge de 14 ans, Frédéric a travaillé dans la photogravure, lors de la préhistoire de l’imprimerie, "un métier qui a totalement disparu avec la digitalisation". Son inspiration ? "Tout ce qui m’entoure. Par exemple, à Louvain-la-Neuve, on voit des balcons, des immeubles, je retiens des lignes et des rectangles, cela m’inspire ! Tout m’inspire en fait…" Et pour les couleurs ? "J’apprécie énormément Piet Mondrian, un artiste hollandais qui inspire pas mal de mes choix."

Indisposé par des soucis cardiaques qui compliquent fortement sa respiration, Frédéric est rapidement essoufflé. "Après 50 mètres, je dois reprendre mon souffle. Alors, je me suis concentré sur ma peinture pour me permettre de me vider la tête et ne pas trop réfléchir à mes soucis de santé."

Grâce aux Rencontres d’artistes organisées ce week-end, Bill peut également découvrir d’autres méthodes ou techniques.

"Voir ce que font les autres m’incite à tenter d’autres choses, même si je reviens chaque fois à mon point de départ. Mais comme je travaille seul, dans mon coin, c’est une occasion unique pour moi d’échanger avec d’autres artistes. J’aime aussi aller de temps à autre voir des expositions. Le Sentier des arts, quand il existait, ou Bob Verschueren, une connaissance, qui a récemment exposé ses œuvres à l’abbaye de Villers-la-Ville."

Samedi et dimanche, de 11 h à 18 h, à l’Espace Perez, rue du Village, 5, à Dion-le-Mont.