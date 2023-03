"Nous avons un gros réservoir d’artistes à Chaumont-Gistoux"

Cette exposition collective se tiendra à l’Espace culturel Perez et sera consacrée aux peintures, aquarelles, sculptures, dessins et photographies réalisés par des artistes amateurs habitant la commune.

Danielle Moreau présidente du Centre culturel, est ravie. "La cheville ouvrière de cet événement est Monique Fontaine, une artiste amateur qui a proposé cette initiative l’an dernier. Le succès fut au rendez-vous: 500 visiteurs se sont présentés. Pour 2023, 29 artistes (contre 27 en 2022) vont donc exposer. On a limité les pratiques car nous devons composer avec les lieux. C’est en tout cas un bel embryon avec l’espoir, pour nous, de revoir le Sentier des Arts au programme du printemps 2024. Mais ici, c’est déjà très intéressant d’autant qu’on est dans le local puisque les artistes habitent tous Chaumont-Gistoux. Ils n’ont pas l’occasion d’être exposés dans des galeries alors qu’ils ont des talents certains."

Sur les 29 artistes qui exposent ce week-end, un tiers était déjà là l’an dernier, les deux tiers restants sont nouveaux, "ce qui démontre que Chaumont-Gistoux dispose d’un gros réservoir d’artistes".

Et Bérangère Aubecq, bourgmestre ad interim, d’ajouter: "Avoir ce genre d’événement, c’est important dans une commune comme la nôtre. Cela donne de la profondeur, les personnes peuvent s’exprimer, échanger, s’inspirer. Dans la société actuelle, il est important d’avoir ce genre de moment d’évasion. On est donc ravi en restant ouvert à toutes les demandes. Si ici, on parle de peintures, aquarelles, sculptures, dessins et photographies, pourquoi ne pas créer encore d’autres événements pour d’autres pratiques ?"

L’exposition est ouverte ce samedi et ce dimanche de 11 h à 18 h.