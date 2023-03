71 écoliers de Corroy-le-Grand ont découvert "Madame Vitesse" avant tout le monde

Depuis la création du Service Culture – Tourisme – Associations au sein de l’administration, il y a trois ans, le Collège peut s’appuyer sur la Coordinatrice culturelle pour multiplier les initiatives de collaboration avec les Directrices des cinq écoles fondamentales.

L’espace Columban accueille en résidence Isabelle Bodson qui prépare un spectacle pour le festival de Wallonie. "Nous avons l’opportunité de faire découvrir gratuitement le filage de sortie de résidence de"Madame Vitesse"aux classes de 3e et 4e primaires de l’école de Corroy. L’objectif de cette séance ouverte a été de tester le spectacle auprès du public scolaire. C’est une étape de travail qui a été présentée. Les élèves ont pu ensuite exprimer leur ressenti et échanger avec l’équipe artistique. L’occasion pour les enfants de découvrir un lieu culturel, de rencontrer des artistes et d’être témoin d’une étape de la création d’un spectacle."

La pièce, Madame Vitesse, est un spectacle tout public à partir de 8 ans.

Élève à l’école de Corroy, Ève a apprécié l’expérience: "C’était très chouette. C’est aussi un sujet qui rejoint le thème de l’école avec le tour du monde. Ce n’est pas mon premier spectacle, mais j’ai apprécié celui-ci. Il y avait beaucoup de choses qui bougeaient, pas mal d’animation. Avec cette pièce, cela nous permet d’apprendre comment sont les gens."

Une expérience qui a séduit l’ensemble des protagonistes et qui sera très certainement renouvelée.