La commune insiste: le projet de PISQ au Bonly est un projet concerté

Du côté des autorités, le projet se justifie. "La demande de permis pour la PISQ s’inscrit dans une co-construction citoyens-administration-politique. Il s’agit de répondre à la demande de familles souhaitant que la commune mette à disposition des espaces pour les enfants, sans les isoler, répondant à des besoins qu’ils ont défini eux-mêmes avec le service jeunesse de la commune. LA PISQ est un espace extérieur de cohésion social, accessible librement, comme l’espace récréatif du centre sportif du Ronvau. En effet, la crise Covid a montré la nécessité de disposer d’espaces extérieurs et le besoin d’interactions générationnelles et intergénérationnelles. Comme prévu dans la demande de subvention, un groupe de travail comprenant des citoyens, l’administration et des membres du Collège communal a présidé à ce projet présenté au conseil communal."

Concrètement, le projet prévoit l’aménagement d’un terrain multisport (12x24 m²), d'un parcours santé de 12 modules, d’installation de structures pour jeunes enfants, d’espaces de repos et de rencontres intergénérationnelles, d’un chemin de promenade, d’arbres fruitiers. La plupart des éléments structurants l’espace de cohésion sociale seront réalisés en matériaux naturels (bois). L’imperméabilisation du terrain sera très partielle (560 m² sur 6 800 m²). Aussi la traversée du chemin du Bonly sera sécurisée par l’installation d’un ralentisseur de trafic et d’un plateau surélevé au croisement avec Mouche Bois.

Enquête publique en cours

Néanmoins, quelques voisins grincent des dents et une pétition a été lancée.

Sese Kabanyegeye, l’échevine de l’Urbanisme a été interpellée directement par une riveraine: "Une riveraine m’a contacté au sujet de la PISQ. Comme dans tout dossier, je lui ai rappelé qu’il était important que ses remarques et suggestions parviennent dans les délais à l’administration. C’est la Région wallonne qui se prononcera sur ce dossier. Le Collège communal remettra un avis après analyse des réactions de l’enquête publique".

Elle ajoute qu’elle entend les craintes de la riveraine et son questionnement sur l’imperméabilisation de la zone: "Cela correspond à cinq logements de 112 m2 au sol, pour rassembler des personnes en demande de lien et de lieu de vie en extérieur. Le Covid nous a amené une attention particulière à la santé mentale telle que l’OMS la définit et nous rappelons qu’elle dépend fortement de notre cadre de vie et donc des espaces offrant des rencontres dans les quartiers pour connaître ses voisins. Dion est un village dense et à distance du centre sportif de Gistoux. Le non-accès au centre sportif à pied, en quelques minutes, par des adolescents fait partie des remarques des jeunes parents que nous avons rencontrés".