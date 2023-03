Chaumont-Gistoux : Au Bonly, on ne veut pas d’une petite infrastructure sportive de quartier

Le projet prévoit l’aménagement d’un terrain multisport (12x24 m²) clôturé, d’un parcours santé de 12 modules, d’une plaine de jeux pour petits, d’espaces de repos et de rencontres intergénérationnelles, d’un chemin de promenade, d’arbres fruitiers avec une infrastructure majoritairement réalisée en matériaux naturels (bois).

Dans le dossier, il est indiqué qu’une imperméabilisation minime du terrain (560 m² sur 6 800 m²) est prévue, tout comme la sécurisation de la traversée du chemin du Bonly par l’installation d’un ralentisseur de trafic et d’un plateau surélevé au croisement avec Mouche Bois.

Le raccordement des drains au ruisseau par autorisation ultérieure sollicitée auprès de la Province est prévu.

Dans le voisinage, cela grince et une pétition a été lancée. "Nous avons découvert ce projet il y a quinze jours avec un affichage mais aussi un courrier recommandé car nous habitons à proximité, indique Joël Molnar. Au départ, nous avons vu qu’il s’agissait d’une petite infrastructure mais au final, ce n’est pas si petit que cela. On parle de 6 800 m2. Il faut savoir que 100% des personnes ayant reçu le courrier de la Commune sont opposées au projet. Personne n’était au courant, on a juste trouvé une trace sur les réseaux sociaux qui date de 2020."

Zone verte et inondable

Quels sont les arguments pour soutenir leur refus ? "D’abord, il s’agit d’une zone verte et inondable. En 2021, lors des grosses inondations, ce champ a été inondé mais cela nous a sauvés. Nous, on n’a rien eu. Quand ce sera imperméabilisé, qu’est-ce que cela va donner aux prochaines inondations ? En outre, il y a cinq ans, lorsque j’ai acheté mon terrain, on m’a garanti à la Commune qu’il n’y aurait aucune construction sur le terrain situé en face. Mais maintenant, la Commune demande une dérogation pour construire dessus cette infrastructure sportive de quartier."

Quiétude et sécurité

Autre motif d’inquiétude: la quiétude. "Le quartier est serein, il y a des bois, des champs, le Manoir de Louvranges… Là, on nous impose un terrain multisport. Quand on se penche sur les recommandations pour un agoraspace, en France par exemple, on parle d’une distance de 200 m avec les habitations. Ici, on est à… 25 m ! Un éclairage sera mis en place, donc le risque de tapage nocturne est réel. Il n’est pas utopique de croire que des personnes vont y venir le soir avec de la musique… Sans parler du bruit du terrain."

Un troisième élément concerne la sécurité. "Une telle infrastructure va générer de la circulation mais aussi faire venir du monde, avec des risques accrus pour les cambriolages."

Joël Molnar précise qu’il n’est pas opposé à ce type de projet mais que celui-ci doit être réalisé là où il a tout son sens. "À 1 200 m, il y a le Decathlon avec le même type de terrains multisports, et à 700 m, le magasin Biosphère va construire une plaine de jeux… Pourquoi ajouter ce projet ?"

Nous avons tenté de joindre la bourgmestre ad interim et l’échevine de l’Urbanisme. Sans succès.

L’enquête publique court jusqu’au 27 mars.