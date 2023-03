Le public cible ? Les élèves de ses écoles communales. C’est ainsi que 443 enfants, depuis ce lundi et jusque vendredi, vont assister au spectacle "Homo Detritus". C’est à la demande de Be WaPP que la Compagnie Sandra Proes a développé ce spectacle à destination des enfants de 6 à 12 ans.

Ce spectacle raconte le voyage imaginaire d’une petite fille qui voit son petit coin de paradis se dégrader. Le spectacle est destiné à voyager à travers la Wallonie, principalement dans les écoles mais également dans le cadre d’événements divers.

Coordinatrice, Virginie Stevens explique le but recherché: "L’objectif est de sensibiliser de façon dynamique les enfants à la propreté publique via différentes techniques théâtrales mais aussi de susciter l’empathie et la réflexion grâce à la fenêtre d’un monde imaginaire où l’enfant sera amené à une participation active. Grâce à l’intervention de Be WaPP qui prend les deux tiers des coûts à sa charge, le prix pour chaque élève est démocratique puisqu’il est de l’ordre de 1,5 euro environ."

Les enfants sont en tout cas captivés par ce spectacle interactif et dynamique mêlant jeu d’acteur, marionnettes, musique et livre pop-up. "C’est l’histoire d’Elsa, une petite fille qui construit une cabane dans le bois à côté de chez elle. C’est son havre de paix, elle s’y invente des aventures en compagnie des animaux qui l’entourent. Mais petit à petit, presque sans s’en rendre compte, des déchets s’accumulent autour de sa cabane. L’endroit devient sale, les animaux fuient ce petit havre de paix. Une nuit, Elsa fait un cauchemar, dans lequel, elle se retrouve dans le bois qui, cette fois, n’a plus rien d’enchanteur. Elle y fait alors la rencontre de curieux personnages, certains sont des déchets qui ont pris vie… En continuant sa quête, elle est engloutie dans un tas d’ordures. Mais que va-t-elle y découvrir ?"

Au terme des 45 minutes du spectacle, l’animatrice a proposé un moment d’échange et de questions/réponses avec les élèves autour de la problématique des déchets ainsi que la conception des marionnettes.

Afin de prolonger cette sensibilisation à la propreté, un dossier pédagogique est également transmis à l’enseignant.