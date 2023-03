Une première "grande balade carnavalesque" à Chaumont-Gistoux

Une organisation soutenue par l’échevin Philippe Descamps, enthousiaste face à cette initiative du Service ATL (Accueil Temps Libre), qui avec l’appui de la commune a réuni différents artistes de la région: la fanfare de Dongelberg en mode carnaval, un spectacle "Percu en folie" de l’ASBL Pré en bulles, des démonstrations et une initiation des jeunes de l’école de cirque du Brabant wallon et bien d’autres surprises y ont ravi petits et grands.

Le coup d’envoi du cortège a été lancé à 15h depuis l’administration communale pour se diriger vers le centre sportif André Docquier.

Par cette initiative, entièrement gratuite, la commune de Chaumont-Gistoux a souhaité soutenir et faire se rencontrer les arts de la rue, les enfants et leurs familles lors de cette après-midi haute en couleurs.

Cet événement s’est inscrit dans une réelle volonté communale de proposer des activités destinées à son public familial. Ainsi, sont d’ores et déjà à noter au calendrier, "le Ride’n’Graff Day" qui aura lieu le dimanche 2 juillet, la traditionnelle journée des Fun Games (parcours géants gonflables et autres arts de la rue) qui se déroulera le samedi 26 août ou encore la "fête de la Samain" entre bonbons et frissons qui aura lieu le vendredi 26 octobre.