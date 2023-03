Un minimum de 1223 km à pied ou en parapente: Tom de Dorlodot connaît maintenant le parcours du prochain X-Alps

Les participants – tous des parapentistes chevronnés – devront parcourir un minimum de 1 223 kilomètres à pied ou en parapente. On parle bien d’une distance minimum puisque le parcours est fait de lignes droites tracées entre 15 points de passages obligés répartis dans cinq pays (Autriche, Allemagne, Suisse, France et Italie).

Entre le départ de Kitzbühel et l’arrivée à Zell am See, il n’y a pourtant guère plus de cinquante kilomètres. Mais la boucle tracée par les organisateurs emmènera les parapentistes jusqu’au Mont Blanc avant de les faire revenir en Autriche via les Dolomites. Le parcours comprend une via ferrata dans les Dolomites de Sesto.

"Le parcours de cette année offre de nombreux nouveaux défis aux athlètes, commente le co-fondateur de la course Ulrich Grill. La première partie de l’itinéraire offre de nombreuses options aux athlètes. Cela leur demandera beaucoup de réflexion stratégique, ainsi qu’une endurance incroyable. Avec ce parcours, la course est une fois de plus à la hauteur de sa réputation de course d’aventure la plus difficile au monde".

S’il avait pu, Tom de Dorlodot, qui fait figure de vétéran de l’épreuve, aurait dessiné un parcours légèrement différent: "C’est un parcours intéressant. J’aurais aimé aller plus profondément en France que je connais bien ou peut-être en Slovénie pour l’aventure, a commenté le Vieusartois sur Facebook. Mais je suis super heureux de retourner dans les Dolomites et impatient de commencer à travailler sur la stratégie".

La course commence le 11 juin 2023 et sera précédée d’un prologue d’une journée le 8 juin qui se déroule dans les montagnes entourant Kitzbühel – Kirchberg. Les athlètes devront marcher et voler sur un parcours de 58,6 km autour de sept points de virage, soit presque le double de la distance du prologue 2021.