9/9 et deuxième clean sheet de rang pour les Gréziens. "La victoire fut assez longue à se mettre en place sur un terrain gras où l’on manquait d’appuis par rapport à notre synthétique, analyse Nicolas Gilles (T1). Orp a bien pressé mais s’est petit à petit essoufflé, ce qui nous a permis de prendre le match en mains, sans réelle occasion dans un premier temps puis en étant plus dangereux en deuxième mi-temps."

Il n’a pas manqué grand-chose à Orp. "Je suis quand même content du comportement de mes joueurs, indique Gaëtan Gramme (T1). Sans dire qu’on a fait jeu égal avec une belle équipe de Grez-Doiceau, on a eu 2-3 occasions pour mettre un petit but à la fin. On a clairement manqué de banc dans le dernier quart d’heure où l’on a un peu craqué quand il a fallu opérer les changements."

Ronvau – Jodoigne B 3-2

Buts: Marchal (0-1, 5'), Schumacker (1-1, 12'), Ingberg (2-1, 15'), Courtejoie (3-1, 25'), Bosmans (3-2, 90').

Les Chaumontois grimpent à la quatrième place ! "Même si on a un piquet et une latte, la seconde période fut la pire mi-temps depuis mon arrivée, souligne Jean Paul Dos Santos (T1). C ela dit, on a eu une réaction positive après avoir rapidement encaissé face à une équipe jeune et fougueuse. On a vite repris le match en mains et marqué trois fois en un quart d’heure sur de belles phases."

Dans les rangs de Jodoigne, on pointait un gros tournant à 0-1. "Leur gardien fauche notre attaquant lors de sa sortie et doit prendre rouge comme dernier homme, estime Frédéric Stoffelen (T1). Cela a influencé le match même si Ronvau a ensuite livré trente-cinq très bonnes minutes et que c’est l’une des plus belles équipes rencontrées jusqu’à présent."

Chastre B – Huppaye0-1

But: Jaspart (0-1, 87').

Huppaye a stoppé l’hémorragie après trois défaites même si le succès fut long à se dessiner. "On a joué contre des gamins de 17 ans qui ont fait ce qu’ils pouvaient tandis que nous étions dans la lignée des derniers matches avec une première période exécrable, signale Marc Warnant (T1). Avec les changements opérés, il y a eu plus d’entrain dans la dernière demi-heure et on en a été récompensé."

Du côté de Chastre, "on a bien réagi au niveau de la mentalité par rapport aux semaines précédentes, apprécie Jonathan Fadeur (T1). O n a fait une bonne première mi-temps où il nous a manqué un brin de chance. Par la suite, Huppaye a réagi en jouant plus haut et on encaisse à la fin sur un coup franc où il n’y a pas vraiment faute, le gardien repousse et leur joueur a bien suivi. Même si on a eu peu d’occasions, on aurait mérité un 0-0."

Mont-St-Guibert – Wavre-Limal B5-1

Buts: Quintin (1-0 et 2-0, 6' et 21'), Verniest (3-0, 26'), Lefebvre (3-1, 48'), Verniest (4-1, 75'), Cuypers (5-1, 89').

Les Guibertins ont quasiment assuré leur place sur le podium. "Limal a aussi eu des occasions pour mener mais on a été plus réaliste et on menait 3-0 au repos de manière un peu forcée, admet Gaël Vanderbrugge (T1). Même si on a pris un goal à la reprise, on a été mieux organisé au cours de cette deuxième période."

Dans les rangs visiteurs, "le score est un peu forcé, estime Mohamed Riani (T1). On a proposé une mauvaise première mi-temps malgré un but sur hors-jeu et un autre où le ballon était sorti. Après avoir réorganisé l’équipe, on a montré un autre visage mais nous avons manqué de concrétisation et notre adversaire a profité des espaces pour planter deux buts de plus en contre."