L’EuroVelo 5, qui passe par le Brabant wallon, sera-t-elle la Véloroute de l’année 2023 ?

L’EuroVelo 5 Via Romea Francigena est un itinéraire cyclable de quelque 3 200 kilomètres reliant Canterbury, en Angleterre, à Brindisi, dans le Sud de l’Italie en passant par la France, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, à nouveau la France et la Suisse. Vingt-et-un sites Unesco sont répertoriés le long du parcours.

L’itinéraire fait référence au chemin de pèlerinage Via Francigena, emprunté depuis plus de mille ans, à la suite de Sigéric, qui, en 990 ans, est parti d’Angleterre pour rejoindre Rome afin d’y recevoir les symboles de sa nomination comme archevêque de Canterbury des mains du pape.

Après la Ville éternelle, les pèlerins continuaient leur voyage vers le port de Brindisi avant de rejoindre Jérusalem.

Précisons toutefois que l’EuroVelo 5 ne suit pas le parcours de l’archevêque anglais, le religieux n’étant pas passé par la Belgique, le Luxembourg ou l’Allemagne. Pour marcher dans ses pas, il existe la Via Francigena, un chemin de pèlerinnage balisé, à l’image du chemin de Compostelle même si moins connu.

407 kilomètres en Belgique dont 47 en Brabant wallon

Mais revenons à la portion belge de l’EuroVelo 5. Celle-ci fait 407 kilomètres dont quelque 47 en Brabant wallon.

Après Bruxelles, l’itinéraire arrive dans la province en traversant la Forêt de Soignes et en passant par le domaine Solvay et le château de La Hulpe. Plus loin, il longe le lac de Genval avant d’aller vers Wavre et son hôtel de ville, puis de rejoindre Chaumont-Gistoux, Mont-Saint-Guibert et Walhain via les petites routes rurales du plateau hesbignon.

Le tracé se poursuit vers Namur et puis au-delà, jusqu’en Italie donc.

En Wallonie, la signalisation du parcours s’est achevée fin 2020 avec le placement des derniers panneaux (un drapeau européen avec le chiffre 5 au milieu) entre La Hulpe, Wavre et Walhain par le SPW Mobilité et Infrastructures.

"L’EuroVelo 5 emmène les cyclistes de l’Ouest à l’Est de la Belgique, à travers la Flandre, Bruxelles et la Wallonie. Vous roulez en partie sur d’anciennes voies ferrées et sur des chemins de halage le long des rivières et des canaux, mais aussi sur des routes tranquilles, notent les organisateurs du concours. Fait remarquable, le parcours passe par le centre de Bruxelles. Le centre-ville de Bruxelles est désormais le domaine des cyclistes et des piétons. Les parties le long des rivières Dendre et Meuse sont très belles. Dans les Ardennes, il faut grimper, mais l’itinéraire est en général plat. Les pavés semblent inévitables en Belgique. Mais les sections les plus difficiles sont courtes et ont quelque chose d’authentique."

Deux parcours nordiques comme concurrents

Les deux autres candidats en lice pour le titre de Véloroute de l’année 2023 sont le Vänerleden, parcours de 640 kilomètres faisant le tour du Vänern, le plus grand lac de Suède.

L’autre itinéraire est la route des châteaux (660 kilomètres) qui sillonne les îles de Fyn, Langeland et Ærø, au Danemark.