Le CPAS gère aujourd’hui 27 logements à Chaumont-Gistoux: 2 logements d’urgence, 5 logements de transit et d’insertion, 6 studios inclusifs et 14 logements publics, sociaux ou moyens. 5 de ces logements sont situés à Chaumont, 2 à Longueville et 20 à Gistoux.

Sauf pour les logements inclusifs car visant un public en situation de handicap, le point commun à ces différents types de logements est la notion de "transition". "En effet, ils sont destinés à l’hébergement spécifique de ménages en état de précarité, dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond et/ou sont privés de toit suite à des raisons de force majeure", indique Natacha Verstraeten, présidente du CPAS.

Le but est de favoriser l’intégration sociale par la mise à disposition d’un logement décent, tout en privilégiant un travail de qualité et intensif d’accompagnement social et de mise en ordre administrative avant la recherche d’une solution de logement durable et autonome.

"Depuis la création de ces différents logements, nous avons pu accueillir 140 familles différentes qui ont dès lors bénéficié de notre accompagnement social plus spécifique en matière de logement. Malgré la contrainte de la durée réduite d’occupation, la majorité des personnes passant par ces structures de logement retrouvent, grâce à notre accompagnement et aux collaborations mises en place, un logement via l’Agence immobilière sociale ou via les sociétés de logements sociaux (IPB, notre Maison…) ou encore dans le parc locatif privé si leur situation a évolué. Parmi ces 21 logements à disposition, nous pouvons mettre à disposition, 6 logements inclusifs (développés dans la partie liée au handicap), 2 logements de transit, disponibles deux fois six mois, 3 logements d’insertion, disponibles trois fois un an, 2 logements d’urgence, disponibles deux fois quatre mois, 14 logements publics en partenariat avec l’AIS du Brabant wallon, disponibles trois fois un an."

Une mixité de publics s’y côtoie: de la personne pensionnée percevant une faible pension au jeune étudiant en nécessité d’autonomie, en passant par les personnes exerçant un emploi mais pour lesquelles un loyer adapté aux ressources de travail est nécessaire, étant donné les montants des loyers privés. "Ainsi, une diversité de publics y accède: un atout, pour préserver la mixité sociale et permettre à chacun et chacune de continuer à vivre à Chaumont-Gistoux en dépit de la dureté et des accidents de la vie", conclut Natacha Verstraeten.