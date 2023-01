Projet Tout-Vent, inacceptable pour Écolo

"Ce projet est ambitieux. Nous, Écolos de Chaumont-Gistoux, nous avons adopté une position que nous avons fait connaître à l’administration communale."

Les Verts soulignent d’abord trois points positifs par rapport à la version précédente. "Le fait que les habitations seraient désormais regroupées, au lieu d’être éparpillées sur toute la surface de la parcelle ; le fait que les habitations seraient diversifiées les unes des autres, pour permettre à des gens différents en termes de mixité sociale (du point de vue des revenus, du nombre de personnes par famille, etc.) d’occuper ces logements. Et enfin, le fait que le projet ne s’intègre pas trop mal dans l’espace public, en protégeant des espaces naturels, des plantations, des plans d’eau."

Pour rappel, le projet actuel a largement été remanié par rapport au projet précédent. Le promoteur Immobel a incorporé l’idée de ne rien construire sur trois des dix hectares de terrain à bâtir, afin de préserver le paysage. Ces 3 hectares seront rétrocédés à la commune.

Néanmoins, Écolo Chaumont-Gistoux juge le projet inacceptable en l’état pour trois raisons: "La première, le fait d’implanter un nouveau quartier en pleine campagne, sur des terres qui sont encore cultivées en ce moment, n’a pas de sens. D’une part, nous devons absolument favoriser une urbanisation intégrée aux centres des villages au lieu de tout disperser. Aucun service, aucune infrastructure, aucun commerce n’est disponible à proximité de ce site. D’autre part il est urgent de lutter contre le bétonnage et l’artificialisation des sols, pour protéger la biodiversité."

Un feu rouge, a minima

La deuxième raison soulignée est la mobilité. "Tous ceux qui habitent ce coin, ou qui s’y rendent pour une raison quelconque, le savent: l’accès à la rue de Tout-Vent par la chaussée de Huy (et inversement, quand il s’agit de reprendre la chaussée de Huy à partir de cet endroit) est délicat. Et voilà qu’on va augmenter la quantité de trafic de façon significative, sans le moindre aménagement de la voirie ! Sans avoir prévu ce qu’il adviendra des cyclistes, des piétons, des convois agricoles ! En l’état, la configuration des lieux rend simplement impossible un accroissement du trafic à ce carrefour. Au minimum, nous recommandons d’y installer un feu tricolore."

Enfin, troisième raison, l’égouttage. "La gestion des eaux usées […] Pour nous, il est indispensable de prévoir un réseau de double égouttage pour toutes les maisons qui seraient construites à cet endroit, si elles devaient être construites un jour."

Écolo Chaumont-Gistoux s’obstine à soutenir qu’un éco-quartier de qualité doit représenter une chance pour de nouveaux habitants ainsi qu’une plus-value pour la commune et ses habitants actuels. "Or, dans le cas présent, le projet se fait au détriment des citoyens qui habitent déjà le quartier sans garantir le bien-être de ceux qui pourraient y habiter un jour. Sécurité, mobilité, égouttage, services, densification des centres, protection des zones de biodiversité: chaque critère ayant de la valeur à nos yeux est négligé par le projet qui nous est présenté. Nous appelons la commune à défendre la convivialité, le caractère rural, la richesse environnementale et le bien-être des habitants."

L’enquête publique s’achève ce jeudi 26 janvier 2023.