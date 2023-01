La première, destinée aux adultes, se situe au pôle social. Un appartement adapté permet l’accueil de deux personnes adultes. Il est composé de deux chambres, avec entrée privative et accès au jardin partagé. L’an dernier, cinq jeunes adultes y ont été accueillis, dont trois arrivés dans la commune avec le statut de réfugié ou de protection subsidiaire déjà accordé par le CGRA (Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides). "Dans le cadre de l’instruction “Transition”, ces personnes ont bénéficié de l’accompagnement de notre service pendant deux mois, avec pour objectif de régulariser leur situation administrative et les aider à trouver un logement individuel", indique Natacha Verstraeten, présidente du CPAS.

C’est ainsi qu’après avoir été accueillie ici, une personne originaire de Guinée s’est installée dans un appartement à Saint-Josse. Une autre venant du Burundi a trouvé un logement dans le centre de Bruxelles. La troisième personne, originaire d’Afghanistan, a souhaité s’installer à Montignies-sur-Sambre pour y suivre une formation en électricité. "Nous avons également accueilli un jeune Afghan ayant préalablement transité par notre ILA pour mineurs. À sa majorité et toujours en cours de procédure de demande de protection internationale, il a émis le souhait d’intégrer l’ILA pour adultes de notre commune. Il y suit une formation en français et travaille dans un restaurant à proximité."

La dernière personne accueillie l’an dernier vient de Syrie: "Sa demande de protection internationale a été refusée par le CGRA. Un recours devant le Conseil du contentieux des étrangers a été déposé dans l’espoir de voir sa demande acceptée. Il suit également des cours intensifs de français à Louvain-la-Neuve. L’accompagnement de ces personnes est assuré par un assistant social du CPAS."

Depuis mai 2016, l’ILA Auton’Home accueille des jeunes MENA (mineurs étrangers non accompagnés de leur famille lors de leur arrivée sur le territoire) et les accompagne dans leur apprentissage de l’autonomie et de la vie en Belgique. Auton’Home se situe rue Champ des Buissons, dans le quartier du château d’eau. Cette maison, propriété du CPAS, compte huit chambres privatives, des espaces communs et un jardin avec potager collectif.

"En 2022, l’ILA Auton’Home a accueilli une quinzaine de jeunes, âgés de 16 à 18 ans, originaires d’Afghanistan et de Syrie. Ils sont actuellement six Afghans et un Syrien. En général, la durée de séjour varie entre 6 mois et 1 an, mais peut parfois être prolongée en fonction de leur degré d’acquisition d’autonomie et de leur âge, à leur arrivée à l’ILA. En plus de nos activités régulières et de nos ateliers sur différentes thématiques, nous leur proposons des activités à l’extérieur. Nous avons aussi réalisé avec eux quelques travaux de rénovation et d’embellissement de l’ILA. Ils ont également participé à la remise en route et à l’entretien du potager", ajoute Natacha Verstraeten. Trois agents de terrain dont une coordonnatrice du projet accompagnent au quotidien ces mineurs étrangers non accompagnés.