Chaumont-Gistoux compte près de 30% de plus de 60 ans

Depuis 2014, ces bénévoles vont à la rencontre des aînés et leur donnent la parole. Le CCCA cherche à briser leur solitude avec les tables d’hôtes mensuelles, cherche à les distraire grâce aux après-midi en chansons, les initie aux techniques nouvelles (informatique), les informe de modifications survenues dans divers domaines: code de la route, dispositions testamentaires… Ce travail de fourmi porte ses fruits. L’an dernier, 1 500 visites de seniors ont été effectuées à domicile. "Tout cela ne peut cependant se faire qu’avec la collaboration du CPAS, notre partenaire de toujours", dit Jacques Denis, président du CCCA, qui compte 17 membres en son sein.

Malgré les conditions sanitaires difficiles, le CCCA a pu se réunir, en présentiel, à trois reprises en 2022, en mars, mai et septembre. De ces réunions ont émergé de nouvelles initiatives pour les seniors.

Remise à niveau du code de la route et après-midi en chanson

Ainsi deux formations de "remise à niveau du code de la route" ont été organisées (en juin et septembre). L’objectif était d’expliquer les évolutions du code aux personnes ayant leur permis depuis plusieurs années. Lors de la deuxième formation, le CPAS et le CCCA ont souhaité faciliter l’accès aux personnes sourdes et malentendantes en partenariat avec Sour’Dimension. Une interprète en langue des signes était présente pour assurer leur bonne compréhension. Une soixantaine de personnes ont bénéficié de ce projet.

Dans un tout autre style, une "après-midi en chanson" a eu lieu au mois d’août. Plus de 40 personnes ont dansé et chanté sous les airs populaires du chanteur Dany et de son accordéon. Cette initiative était le fruit d’une collaboration entre le CCCA, le CPAS et l’administration communale.

Rencontres inter-CCCA

Les membres ont également participé à plusieurs rencontres inter-CCCA pour mettre leurs idées en commun sur des thèmes divers et variés tels que la mobilité, l’isolement des aînés, la fracture numérique, les logements adaptés…

Enfin, dans leur rôle consultatif, les membres du CCCA ont contribué à relayer les demandes des aînés vers les pouvoirs politiques sur différents sujets. La collecte des déchets verts sur la commune était l’un des points le plus fréquemment abordé.

Le CPAS en lien avec le CCCA continue aussi de distribuer les précieuses boîtes jaunes qui sauvent des vies.

Sept tables d’hôtes en 2022

Autre activité menée par le CCCA, les tables d’hôtes. Du mois d’octobre 2021 au mois de septembre 2022, sept tables d’hôtes ont été organisées. "Le nombre moyen de convives se situe aux alentours de 45 personnes ; soit une bonne moitié du nombre de présences de l’avant Covid. Le plaisir de partager un bon repas dans cette ambiance conviviale est toutefois toujours aussi présent. Comme auparavant, nous pouvons compter sur une équipe de volontaires motivés pour assurer la mise en place des salles ainsi que le service. En lien avec les membres du CCCA, l’organisation des tables d’hôtes est confiée à un assistant social du CPAS".