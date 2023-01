Chaumont-Gistoux: des parents désespérés faute de places d’accueil

« Nous sommes catastrophés »

Pour Natacha Verstraeten, présidente du CPAS de Chaumont-Gistoux, les choix posés par l’ONE embarrassent fortement la Commune: "L’envie de créer des places est là, mais vu la situation financière de certaines Communes pour le moment, des projets ne verront pas le jour alors que des places leur sont réservées. À Chaumont-Gistoux, nous sommes catastrophés car nous n’avons rien reçu alors que nous faisons face à une forte demande. Toutes les semaines, je reçois au moins un e-mail de parents inquiets, voire désespérés, car ils n’ont pas de solution pour leur enfant. Il faut impérativement que dès maintenant, et pas dans un an, l’ONE réactive les places qui ne seront pas prises".

Si Natacha Verstraeten comprend le critère retenu par l’ONE de donner priorité aux Communes qui sont en négatif de places, elle a davantage de difficulté à comprendre que toutes les places ont été données à celles-ci et rien aux autres: "Cela dit, dès le départ, le nombre de places accordées au Brabant wallon pose question. Elles sont vraiment trop peu nombreuses. Cela démontre que l’on ne répond pas du tout aux besoins de la province. Et puis, l’ONE n’amène aucune réponse à la problématique des co-accueillantes qui, pour rappel, doivent changer de statut en 2026. Seuls des co-accueil indépendants pourront poursuivre. Les autres doivent se réorienter mais pour cela, il faut des solutions de la part de l’ONE. Le plan Cigogne devait proposer des modifications mais il n’en est rien…"

Deux projets pour 21 et 42 places

Chaumont-Gistoux avait introduit deux projets. 21 places étaient souhaitées à l’Espace Perez pour transformer le co-accueil en crèche. "Les infrastructures étaient prêtes et aux normes avec un espace magnifique qui n’attend que les enfants et les familles. On pouvait ouvrir dès le 1er avril. L’autre projet portait sur la création de 42 places d’ici 2026 et était proposé en commun avec le Centre régional de la famille et de l’enfance".

Natacha Verstraeten conclut: "En Brabant wallon, contrairement à d’autres provinces, on a des mamans qui arrêtent de travailler faute de places disponibles. Nous sommes atterrés de la répartition des places. On fait tout ce que l’on peut mais on a besoin de l’aide de l’ONE…"

À ce jour, à Chaumont-Gistoux, le CPAS dispose de 69 places d’accueil, auxquelles il convient d’ajouter les 18 places des P’tits Loups et les 16 places en co-accueil indépendant.