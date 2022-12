Chaumont-Gistoux : 4 gros dossiers au budget 2023

Le budget communal n’en est pas moins en boni. "D’abord parce qu’au niveau des recettes de l’IPP, les Communes percevront en 2023 quatorze mois de recettes au lieu de douze, adaptation de la comptabilité fédérale et de la loi comptable de 2003. Ensuite parce que, restrictions obligent, il a été demandé de veiller à serrer les boulons, à freiner les dépenses accessoires, à reporter des dépenses non urgentes."

Le budget ordinaire affiche 19 260 695,32 € en dépenses et 19 543 179,02 € en recettes. Boni: de 282 483,70 €. Le conseil communal a voté ce budget à l’unanimité.

Au budget extraordinaire, on trouve quatre gros dossiers. "Le plus important sans doute: l’extension de l’école de Bonlez pour 2,7 millions d’euros, subsidiés à hauteur de 569 000 €. Des investissements pour des travaux énergétiques sont planifiés pour plus de 1,5 million, tous subsidiés. Des travaux d’égouttage et de voirie sont planifiés pour un montant qui avoisine le million. Enfin, une petite infrastructure sportive de quartier (PISQ) verra le jour au Bonly pour 451 887,73 € subsidiés à 70 %."

Ce budget extraordinaire (7 577 195,74 €) a été adopté à la majorité des membres présents. Les financements sont prévus par emprunt, subsides et, dans une moindre mesure, sur fonds propres.

« Plus de 7,50 millions d’investissements, est-ce réaliste ? »

Les élus Villages (opposition) ont dit noter "avec satisfaction qu’une approche BBZ (budget base zéro) a été initiée dans les divers services communaux, une démarche de bonne gestion à reconduire de manière récurrente". Ils ont salué aussi le boni au service ordinaire, "inespéré en cette période de crise sanitaire et économique".

Mais "le programme d’investissements nous laisse perplexes". Villages relève des incohérences de chiffres entre les tableaux. Mais surtout, "des projets nous posent problème comme l’achat d’un terrain en zone non constructible pour le service technique. Le minimum est de venir avec un dossier budgétaire et de faisabilité avant d’envisager un achat de terrain". Concernant l’aménagement de la PISQ au Bonly, le groupe Villages soutient ce projet dont l’objectif premier doit rester de créer "un espace sportif multi-usage pour les jeunes. La majorité s’était engagée il y a un an à un budget de 250 000 €. Aujourd’hui, ce projet dérape. On double sa surface en créant une zone de verger et de parc, le coût restant à charge de la commune étant de 150 000 €, sans compter la problématique de l’entretien de ce parc".

Quant au parking de l’église de Corroy, "la réfection du mur de soutènement du talus donnant sur l’école coûterait 336 000 €. Par contre, dans le dossier PIC, on parle d’un projet de 632 000 € reprenant le parking autour de l’église. Il y a incohérence. Nous avons toujours marqué notre accord pour la dépense du mur de soutènement, mais pas pour dépenser 300 000 € supplémentaires pour du parking".

Pour 2023, un programme de quelque 7,50 millions d’euros est présenté. "Est-ce réaliste ? Corollaire de ces investissements, le recours à l’emprunt augmente également, avec des taux en hausse, et l’endettement global de la Commune, qui diminuait ces dernières années, augmente de 4 050 000 €, passant de 11 400 000 € à 15 450 000 €. Ceci, sans tenir compte de gros projets d’investissements comme l’extension du centre sportif ou la construction d’un bâtiment pour le service technique. Cet endettement nous préoccupe."