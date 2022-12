Chaumont-Gistoux : un nouveau souffle pour le Tout Vent

"On a totalement revu le projet. On veut faire naître un vrai morceau de village, construire un chouette quartier où il fait bon vivre, expose Éric Schartz, le responsable d’Immobel Home. Pas un lotissement à l’ancienne, aux voiries rectilignes et aux maisons quatre façades en enfilade…"

Maintenir le paysager des riverains

Et pour y arriver, Immobel a consenti un sacrifice: le promoteur abandonne l’idée de construire sur une zone de 3 hectares. Une zone sensible car les constructions prévues dans la précédente mouture du projet bouchaient la vue vers la plaine des habitants actuels. Cette vue serait donc préservée: "Ce sera un espace vert, que nous aménagerons, planterons, et que nous rétrocéderons à la Commune, qui en fera ce qu’elle veut par la suite. Notre parc sera aménagé de manière à favoriser la biodiversité. De plus, les luminaires seront conçus pour provoquer le moins de nuisances possible pour le biotope nocturne".

Un bassin d’orage paysager est également prévu, à réaliser au cœur des 3 hectares d’espace vert. Quant à la prévention des inondations, elle consiste en un système de noues paysagères prévu pour accueillir les eaux de ruissellement, afin de répondre à cette légitime préoccupation des habitants.

Deux quartiers distincts

Sur les 7 hectares restants, le promoteur construira 60 logements, dont 44 maisons unifamiliales de 2, 3, et 4 façades (rez + 1 + combles) organisées autour de placettes de quartier, ainsi que 16 appartements répartis dans deux immeubles, d’une hauteur proche de celle des maisons. "La Commune nous a également demandé de prévoir et d’équiper un terrain pouvant accueillir des tiny houses, c’est prévu mais cela ferait l’objet d’un nouveau permis."

Toutes ces nouvelles constructions seront construites comme deux zones d’habitats séparées par ce grand espace vert, dans lequel seront tracés des cheminements piétons.

" Les terrains privatifs sont donc plus petits, explique Éric Schartz. Ce sont majoritairement des maisons 3 façades, entre 220 et 250 m2, sur des terrains de 5 à 7 ares, avec minimum 4 chambres et 2 salles de bains.

Côté énergie, il n’y aura pas de gaz mais bien des pompes à chaleur dans les maisons. La performance énergétique des bâtiments est aujourd’hui au cœur des préoccupations des gens. Nos constructions auront un PEB A ou A +. "

Enfin, le promoteur ajoute que ce nouveau projet devrait avoir une unité urbanistique, raison pour laquelle un permis d’urbanisme global sera déposé, et plus un permis de lotir comme cela avait été le cas précédemment. "Nous allons construire l’entièreté nous-mêmes, avec une allure villageoise, donc des briques peintes en blanc et des tuiles rouges. Les voiries seront en zone 20 avec priorité aux piétons."

L’enquête publique s’achèvera le 26 janvier 2023. Mais avant cela, le promoteur invite les riverains à une réunion d’information (voir ci-contre), le mercredi 21 décembre. Si tout se déroule au mieux, l’urbanisation de la zone pourrait s’achever en 2027-2028.