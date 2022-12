Chaumont-Gistoux : permis unique accordé pour l’extension de la sablière

La zone concernée – une petite centaine d’hectares – sera exploitée pendant 30 ans. On devrait y extraire jusqu’à 800 000 tonnes de sable par an. Feu vert donc pour de nouvelles installations: des bureaux, un atelier de mécanique, une station de lavage des camions…

Pour rappel, la demande concernait aussi entre autres une centrale à béton, un centre de tri d’inertes, des ponts-bascules, des parkings, une station-service, deux puits, un parc photovoltaïque de 3,5 hectares, sans oublier une voirie de liaison, des voiries internes et un réseau d’égouttage, avec traitement des eaux et bassins.

Diminution du charroi lourd sur la chaussée de Huy

Pour les habitants de Chaumont-Gistoux, la bonne nouvelle réside dans la confirmation de la diminution du charroi lourd sur la chaussée de Huy, voirie régionale de transit qui traverse Gistoux. Une nouvelle voirie reliera le site de la société à un rond-point à aménager sur la N243A.

Toutefois, comme le rappellent la bourgmestre ad interim, Bérangère Aubecq (MR), et l’échevine Sese Kabanyegeye (Écolo), "il faut démystifier car il restera toujours les poids lourds qui ne sont pas liés à la sablière, de près ou de loin, puisque la voirie du SPW a un caractère de transit, ne l’oublions pas". Si le collège communal ne souhaite pas commenter outre mesure la nouvelle, il souligne cependant que "de multiples conditions ont été prévues pour aider la vie de tout un chacun et une meilleure cohabitation avec les riverains, tenant compte des remarques de l’autorité communale, des riverains et des personnes qui ont répondu à l’enquête publique".

En attendant, les installations dans le centre de Gistoux se sont vidées et d’autres projets y voient le jour, comme l’arrivée d’un poissonnier ou encore un salon de beauté.

Du côté de Libersart (Walhain), on se réjouira du mur antibruit qui devra être réalisé le long de l’E411 avant la nouvelle exploitation.

Commentaire de Philippe Barras (Villages, opposition): " Ce qui est important pour nous, c’est que la réalisation de la nouvelle voirie privée qui mènera vers la sortie 10 (territoire communal de Walhain) de l’autoroute E411 reste bien une condition obligatoire préalable au début de l’exploitation de l’extension de la carrière. La demande numéro 1 de la population est que les camions ne circulent plus sur la chaussée de Huy et ne traversent plus le centre de Gistoux.

C’est dans le même sens que le groupe Villages défend la position de ne pas renouveler à leur échéance les permis d’exploitation des activités annexes de la carrière, soit Viabuilt, Melin, la location de conteneurs, etc., qui occasionnent encore un gros trafic de poids lourds sur la chaussée de Huy ".

Reste à voir le phasage qu’imaginera Les 3 Foncières SA.