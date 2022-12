Chaumont-Gistoux : le monde merveilleux du Blanc Bonly

Effervescence ce lundi soir du côté du Bonly (Dion-le-Mont) où Claudine et André Deprez-Defosset ont convié quelques personnes pour une inauguration symbolique de leur nouvelle prouesse. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce couple chaumontois, il s’agit de ces habitants du quartier du Bonly qui depuis des années, décorent leur façade et la partie qui sépare leur maison de la rue, au départ avec des illuminations, et à présent, avec des centaines de peluches pour le plus grand plaisir des petits et des grands.