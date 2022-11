Trois Brabançons wallons participeront aux championnats d’Europe des métiers à Gdansk

Dans la foulée de la compétition nationale qui s’est déroulée voici quelques jours dans le cadre des Startech’s Days à Ciney, les meilleurs parmi les meilleurs qui iront en Pologne sont connus depuis lundi.

L’équipe qui représentera la Belgique compte trois Brabançons wallons dans ses rangs: la Chaumontoise Magali Tartinville, le Chastrois Nathan Harte et le Villersois Thibaut Bounoider.

Au total, ce sont 24 jeunes qui composent la Belgian Team des métiers techniques et technologiques pour cet EuroSkills. Ils ont été repérés avant les championnats de Belgique et ils ont passé avec succès le cap des présélections en janvier et février.

"Ils ont ensuite intégré des Skills Teams pour améliorer leurs compétences techniques et pour se préparer à la finale du championnat belge", indique Madeleine Dembour, porte-parole de WorldSkills Belgium.

Lors de ces championnats nationaux, Magali Tartinville a décroché la médaille d’or en "fashion technology". Thibaut Bounoider a décroché l’or aussi en "service en salle" tandis que Nathan Harte a décroché la médaille d’argent en "mécatronique".

"Oui, je suis évidemment très contente d’être retenue, dit la Chaumontoise Magali Tartinville. Je suis passionnée par la mode et la couture. Mon métier demande de la créativité mais aussi beaucoup de technique, et je suis heureuse d’avoir rejoint cette option pour faire de la mode à l’institut Saint-Joseph à Jambes car c’est vraiment une excellente école."

La jeune "championne" est aussi une redoutable compétitrice, une "compétence" qu’elle a développée en judo dans le club de Chaumont-Gistoux. Lors des championnats de Belgique, elle a devancé une autre Brabançonne wallonne, Noémie Collado de Court-Saint-Étienne "qui est une amie de ma sœur", sourit Magali.

De Chastre à Virton en passant par Seraing

Le Chastrois Nathan Harte avoue lui avoir stressé dans l’attente de sa sélection: "Oui, il y avait du stress car tous les métiers ne sont pas repris dans les championnats, avoue celui qui poursuit ses études d’ingénieur industriel en électromécanique à… Virton. De fait, je voyage beaucoup. J’étais bachelier à Seraing et aujourd’hui je me retrouve tout au sud de la Belgique."

Outre l’aspect "compétition", ce qu’il apprécie avec les championnats des métiers, "c’est de pouvoir toucher à tout. En plus des championnats, il y a les formations, des rencontres… J’adore apprendre que ce soit en montage ou en programmation. C’est vraiment enrichissant. Et là, pour se préparer pour les championnats d’Europe, on va bénéficier de nouvelles formations techniques mais aussi en matière de gestion de stress et de cohésion de groupe."

WorldSkills Belgium, qui est l’association belge en charge de la promotion des métiers manuels et techniques, met en route un programme pour permettre à nos 24 représentants d’affiner leurs compétences, avec l’aide de coachs professionnels "qui les aideront à parfaire leur formation technique et mentale".

"C’est véritablement un plus par rapport à ce qu’on apprend à l’école, confirme Thibaut Bounoider, qui représentera la Belgique dans la catégorie" service en salle ". J’ai commencé en cuisine et on m’a un jour de dépanner en salle. J’ai aimé et c’est même devenu une passion. D’ailleurs, dans ce genre de métier, il faut être passionné."

Le service en salle, ce n’est pas que dresser une table ou servir les clients, il faut aussi savoir faire des cocktails, faire office de sommelier… "C’est assez complet en effet et puis on a le contact avec le client. Quant à ma sélection, avec ma médaille d’or aux championnats de Belgique, je m’y attendais un peu mais je savoure malgré tout."

Nous aurons l’occasion d’y revenir.

Au palmarès des championnats de Belgique

Sept Brabançons wallons ont obtenu une médaille lors des championnats nationaux: Olivier Stuckens (Orbais ; médaille de bronze, cuisine), César Geronnez (Lasne ; médaille de bronze, conduite poids lourd), Magali Tartinville (Chaumont-Gistoux ; médaille d’or, fashion technology), Noémie Collado (Court-Saint-Étienne ; médaille d’argent, fashion technology), Nathan Harte (Chastre ; médaille d’argent, mécatronique), Mehdi Ben El Hadi (Wavre ; médaille de bronze, technologie du froid) et Thibaut Bounoider (Villers-la-Ville ; médaille d’or, service en salle).