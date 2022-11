À dix ans, Julien Wargnies rêvait déjà d’être horloger

Pour Julien, c’est un rêve de gosse qui se réalise. Il n’avait que 10 ans quand il a déclaré à ses parents qu’il voulait être horloger: "Il faut dire qu’à 9 ans, je voulais être souffleur de verre, oui, je sais, ce n’est pas commun."

Devenir horloger, on peut difficilement être plus précis quand on demande à un enfant ce qu’il veut faire. Et si Julien traîne un peu les pieds dans son parcours scolaire primaire, il ne traîne plus en chemin pour rejoindre les bancs de l’IATA, à Namur, un des rares, si pas le seul établissement scolaire qui forme ceux qui vont prendre soin de vos gardes du temps. Il y trouve même son bonheur et cela le conforte dans sa passion pour l’horlogerie.

Une passion sans limite qui le pousse à faire des stages à l’étranger pour apprendre les différentes techniques, d’autres façons de faire.

« J’aurais pu travailler pour Rolex à Luxembourg ou en Suisse, mais ça ne m’intéresse pas »

Aujourd’hui, le Chaumontois est capable de redonner vie aux montres et aux pendules anciennes tout en respectant l’origine de la pièce et son authenticité. "En effet, je suis en mesure de recréer les pièces manquantes ou cassées selon des techniques anciennes", explique Julien qui, après ses études, a poursuivi sa formation chez Pater & fils, artistes horlogers et propriétaires du Musée de l’horlogerie à Longueville, juste à côté de chez lui.

Il y peaufine encore son savoir en travaillant sur des pendules et montres Empire par exemple. "Leur travail, c’est mon rêve, constate le jeune horloger qui ne veut pas travailler pour une grosse entreprise. J’aurais pu travailler pour Rolex à Luxembourg ou en Suisse, mais ça ne m’intéresse pas."

Ce qu’il aime, c’est apprendre encore et toujours, en lisant et en expérimentant: "C’est un métier qui le permet et c’est chouette. Restaurer des pièces cassées, voir comment on a s’y prendre pour réparer un mécanisme… Les journées ne se ressemblent jamais."

Et si sa spécialité, ce sont les réparations de montres à grande complication, celles à chronographe, à sonnerie à répétition, à calendrier perpétuel et astronomique, "je prends aussi beaucoup de plaisir à travailler sur des montres à 100 € ou 150 € car si les gens me demandent de les réparer, c’est que derrière, il y a une valeur sentimentale." Et même une valeur tout court car certaines Rolex se négocient à 400 000 €.

Entretien d’une Patek Philippe d’une valeur de 185 000 €

Récemment, Julien a assuré l’entretien d’un Patek Philippe cotée à 185 000 € et produite à seulement dix exemplaires. Une montre qu’on ne confie pas à n’importe qui et qui nécessite de passer par les mains formées à cette grande complexité mécanique miniature: "Dans la théorie, les montres de luxe doivent être entretenues tous les 5 à 10 ans. Il faut les démonter complètement, assurer le nettoyage, réparer les pièces qui doivent l’être, lubrifier, régler et remonter… Ça peut prendre une grosse journée et même plusieurs jours s’il y a des pièces cassées."

Avec la Journée de l’artisan, il espère se faire connaître et donner un coup de projecteur sur son activité: "Pour le moment, je travaille dans mon atelier à mi-temps et mon autre mi-temps, je le passe dans une bijouterie. La crise actuelle, ce n’est pas facile quand on est artisan, même quand on a une activité dans le domaine du luxe. Je le sens bien car j’ai davantage de devis qui sont refusés."

Dimanche, on pourra donc le voir à l’œuvre dans son atelier, là où il se sent dans son élément: "Ceux qui le veulent pourront tester ou manipuler, travailler avec la loupe de l’horloger aussi". L’occasion de jeter un œil dans les entrailles de votre montre.

Les portes de l’atelier seront ouvertes ce dimanche 20 novembre de 9 à 17 h. L’adresse: clos Sainte-Anne, 5, à Chaumont-Gistoux. Contact: 0478 10 21 62, horloger.wargnies@gmail.com, wargnies-julien.jimdosite.com

Pour retrouver tous ceux qui participent à la Journée de l’artisan: journeedelartisan.be