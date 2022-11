3e édition de « notre Marché des Créateurs »

Alexandra de Dorlodot, organisatrice: "Nous invitons à venir soutenir des créateurs de talent dont les valeurs sont le local et le fait-main dans une dynamique éco-responsable. Il y aura des alternatives zéro-déchet, des créations femmes/hommes/enfants, des objets déco, des produits bio et bien d’autres. Cet événement accueillera le public, à nouveau dans une ambiance chaleureuse, créative et conviviale."

C’est en 1992 que ce marché original a vu le jour mais à l’époque, le nom était différent. "À ce moment-là, on parlait en effet de la première exposition des “Œuvres d’Artistes et d’Artisans” dans l’esprit de Noël. Il s’est passé dix éditions en 12 ans. Puis, en 2019, nous avons décidé de proposer la première édition du marché des Créateurs avec des rencontres intercréatives et la présence de 39 exposants. Au menu, des animations et ateliers créatifs qui ont attiré 1 450 visiteurs en deux jours."

En 2021, la seconde édition du Marché des Créateurs réunissait 40 exposants avec 900 visiteurs suite aux mesures Covid. "Voilà 2022 et on peut dire que 30 ans plus tard, nous sommes toujours là", conclut Alexandra de Dorlodot.