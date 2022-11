Le Gault & Millau 2023 décerne le titre de Jeune Chef wallon de l’année au patron de L’Horizon

Le guide gastronomique Gault&Millau décernait hier ses récompenses pour l’année 2023 et il adresse un grand bravo à Alexandre Ciriello, avec trois toques, une cote de 15/20, et un titre qui va faire des envieux, celui du Jeune Chef de l’année 2023.

"C’est dingue, expliquait Alexandre Ciriello tout à sa joie après avoir appris la nouvelle. Je n’ai pas de prétention. Je ne sais pas si je le mérite plus qu’un autre. C’est un métier où on est vite mis en avant, propulsé sur le devant de la scène, mais j’ai beaucoup de respect pour les autres chefs. Ce qui me fait vraiment plaisir c’est que c’est pour la Wallonie, et je trouve que nos chefs wallons ne sont pas assez souvent mis à l’honneur."

Depuis qu’il a ouvert son établissement à Dion-Valmont en 2017, le jeune chef ne cesse de démontrer qu’il a tout d’un grand. Le travail du beau produit, la délicatesse du dressage des assiettes, l’omniprésente créativité et une pointe de fantaisie gustative, voilà les cordes qu’il a su mettre à son arc. À 25 ans à peine, son parcours est déjà très prometteur.

Originaire de Rixensart, Alexandre Ciriello habite désormais à Piétrebais (Incourt). Né dans une famille de restaurateurs, il est Italien par son papa, et Biélorusse par sa maman. Il a suivi l’enseignement de l’école Pierre Romeyer à Wavre (établissement de l’enseignement provincial) avant de faire ses armes sur le terrain dans les cuisines de quelques grands noms tels que le triplement étoilé Peter Goossens (Hof van Cleve), le doublement étoilé Yves Mattagne (la Villa Lorraine) - qu’il considère comme un modèle très inspirant -, ou encore Maxime Colin. Il s’était aussi fait remarquer dans l’émission télévisée Objectif Top Chef, dans laquelle il était passé à un cheveu de la montre en or.

De taille modeste, le restaurant L’Horizon ne dispose que de quatorze places, mais le jeune patron ne souhaite pas qu’il en soit autrement. "On est complet tous les jours depuis le jour de l’ouverture, il y a cinq ans, reconnaît humblement de jeune chef qui travaille avec son papa en cuisine et sa maman en salle. C’est très compliqué de trouver du personnel, et on travaille donc avec une toute petite équipe."

Vérification faite sur le site internet du restaurant, mieux vaut s’y prendre à temps pour réserver une table chez Alexandre Ciriello. La première table disponible s’affiche fin décembre sur le calendrier.

"C’est un métier très compliqué, on s’implique beaucoup. Et c’est très éprouvant pour les familles des restaurateurs. Aujourd’hui, j’ai juste envie de partager ma joie avec ma famille et mes deux enfants. Ils sont ma plus belle réussite et ils sont ce qui compte le plus à mes yeux."

Rue du Moulin, 50, à Dion-Valmont. info@restaurantlhorizon.com ou 010/227 565

www.restaurantlhorizon.be