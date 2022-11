Chaumont-Gistoux : le retour du restaurant éphémère « La Saison » à Corroy-le-Grand

Ce jeudi s’ouvre, à Corroy-le-Grand, au n° 5 de la rue d’Almez, à quelques encablures de Corbais, le restaurant éphémère La Saison. Le concept, qui se terminera fin février, en est à sa septième édition. La troisième au même endroit, après les localisations à Nil-Saint-Vincent et à Ernage. Avec un dynamisme sans cesse renouvelé et des idées nouvelles chaque année, Jean-François Jacques (52 ans), son épouse, Anne Hermant (54), Sébastien Van Ginderachter (54) et Marylène Larsimont (52) sont toujours aux commandes de ce concept original.