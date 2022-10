Chaumont-Gistoux : avec Caravelles, « l’inclusion, ce n’est pas que des mots »

Jacques Ternest, le président, rappelle que le dispositif était le premier à voir le jour en Wallonie: "C’était très important de le lancer et cela a permis d’autres initiatives. On travaille pour construire, à partir du mot inclusion, une société inclusive avec tout ce que cela représente pour l’enfant. L’inclusion, tout le monde en parle mais ce ne sont pas que des mots ! Ce n’est pas banal, nous opérons un changement de mentalité à défaut d’un changement de société même si on espère à terme une société plus inclusive. Mais à ce stade, beaucoup de gens confondent inclusion et intégration…"

Caravelles travaille en étroite collaboration avec l’AViQ et l’ONE, qui apportent un regard extérieur aux aspects liés à l’accueil de l’enfance tant sur le plan psychopédagogique que médical ou légal. C’est aussi une occasion d’échanges et de développement des connaissances des compétences mutuelles.

Dans les faits, avec une équipe dynamique et motivée, Caravelles est créatif et Lara Kotlar, porte-parole de l’AViQ, compte bien prendre en considération de multiples initiatives de terrain qui serviront d’idées à l’AViQ pour ses missions futures: "On a des besoins spécifiques et de là, on cherche des solutions. À l’AViQ, on souhaite partir des réalités, en ce compris des réalités locales qui diffèrent d’un lieu à l’autre. Cela nécessite des changements de mentalités en effet. Notre but est le bien-être et l’autonomie de tous les Wallons. On veut donc avancer la main dans la main avec Caravelles qui s’est lancé dans ce dispositif et depuis lors, les choses ont bougé puisque huit autres institutions similaires ou presque ont été créées".