Chaumont-Gistoux: les mérites sportifs décernés à des adeptes du cyclo-cross, du foot, du volley et du judo

Mérite individuel: Grégory Carême

Le mérite individuel a été décerné à Grégory Carême pour ses prestations en cyclo-cross. Âgé de 22 ans, le citoyen de Corroy-le-Grand (Manypré) a pourtant commencé par le football à Chaumont-Gistoux mais après plusieurs blessures, a décidé de changer de sport. Il a pris goût au cyclo-cross alors qu’il était spectateur à la course de cyclo-cross en nocturne à Diegem. Vice-champion de Wallonie en junior par le passé, on le retrouve en élite, à la 120place du classement mondial UCI professionnel l’an dernier. Il compte plusieurs top 20 et roule dans les mêmes courses que Mathieu van der Poel. Grégory Carême compte deux victoires sur route cette année et trois victoires en cyclo-cross l’an dernier.

Mérites collectifs: les U16 du FC Ronvau et les U17 dames La Spirout (volley)

Le mérite collectif a été attribué à l’équipe U16 du FC Ronvau qui a terminé deuxième du championnat provincial ainsi qu’à l’équipe U17 dames La Spirout (volley) pour son parcours provincial et régional.

Espoirs: quatre jeunes judokas

Les mérites espoirs sont allés à quatre jeunes judokas, pour leur titre: William Sergent, Gabrielle Sergent, Victoria Sergent et Elyne Gilon. Le Judo Club a été fièrement représenté par ces quatre jeunes samouraïs au Belgique ENBU avec une démonstration technique sur un programme imposé et en musique dans la catégorie des moins de 16 ans. Il s’agit d’une nouvelle formule de compétition judo.

Merci aux bénévoles

Mais le sport ne serait rien sans les bénévoles. Plusieurs ont été honorés. C’est le cas en judo avec deux bénévoles qui donnent cours aux jeunes et qui s’investissent dans le club: Claude Liroux est passionné de judo depuis plus de 40 ans. Ceinture noire deuxième dan, diplômé Adeps, il a rejoint le Judo Club Chaumont-Gistoux il y a quelques années. "Un vrai bénévole avec beaucoup de modestie, un pilier du club qui allie discrétion et efficacité."

Et puis, il y a Jacques-Aurélien Sergent qui est arrivé en famille il y a quelques années au sein du Judo Club. Investi aussi dans l’arbitrage, il passe son examen de chronométreur régional en 2022 après son statut d’officiel provincial. Toujours avide de nouvelles connaissances et compétences, au mois d’août, il passe le brevet de moniteur sportif animateur reconnu par l’Adeps après de nombreuses heures de formation et des évaluations. Assistant au cours des 4-6 ans tout au long de la saison, il ne manque pas de guider les plus jeunes du club et va aussi sur les compétitions pour coacher.

À noter aussi: en football, Bruno Chrétien, l’entraîneur des U16 pour toute son implication depuis des années dans le club; et en volley, Michel Luypaerts, le trésorier qui exerce cette fonction depuis de très nombreuses années.