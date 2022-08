Le parapentiste Tom de Dorlodot s’est offert des vols épiques au-dessus de l’Himalaya

Le Baltoro est l’un des plus grands glaciers du monde, d’une longueur de 62 kilomètres. Le glacier est bordé par quatre sommets de plus de 8 000 m dont le K2.

Deuxième plus haute montagne du monde (8 611 m), le K2 était l’objectif de cette expédition estivale dans la région du Karakoram chère au parapentiste de Vieusart, Tom de Dorlodot.

En volant par-dessus le K2, le Chaumontois voulait battre le record du monde d’altitude atteinte en parapente, détenu par le Français Antoine Girard (8 407 m au-dessus du Broad Peak, lui aussi situé en bordure du Baltoro).

Pour tenter de battre ce record qui leur échappait depuis des semaines pendant qu’ils attendaient désespérément le vent au pied du K2, Tom de Dorlodot et Horacio Llorens ont même retardé leur retour en Europe.

L’attente de meilleures conditions de vol n’était pas très confortable:"Après quinze jours de super conditions, on a eu dix jours de très mauvais temps. Pas du tout volable. C’était assez décourageant. On passait nos journées dans la tente, dans deux mètres carrés. On mangeait très mal. Des inondations ont détruit quelques ponts. On s’est donc retrouvés sans nourriture fraîche. Pendant dix jours, on s’est débrouillé avec du riz et des chapatis (NDLR: des galettes de pain non levées). Horacio a perdu sept kilos, j’en ai perdu trois."

Une dernière chance après dix jours cloués au sol

Tom de Dorlodot ©Search

Le 19 juillet, la météo leur offre une dernière chance de battre le record au cours de cette expédition.

Les deux parapentistes connaissent désormais le chemin jusqu’au K2. Les premiers vols étaient, en effet, très prometteurs.

Après 1 heure 30 de marche et 1 000 m de dénivelé pour rejoindre leur aire de décollage et un déjeuner famélique composé d’un œuf cuit dur et d’une pomme de terre, les parapentistes s’élancent par-dessus le glacier.

«Floor is lava»

"Ce sont des survols dangereux. C’est “floor is lava” (NDLR: le sol, c’est de la lave). On ne peut pas atterrir. C’est plein de séracs (blocs de glace entourés de crevasses), de crevasses, de montagnes de caillasse. Être contraint d’atterrir, c’est la garantie de se casser les deux jambes."

Il n’en est rien: les parapentistes prennent de l’altitude et volent à nouveau jusqu’au K2."Personne n’avait jamais réussi à l’atteindre (en parapente). Quand on l’a atteint, on s’est dit que c’était bon, qu’on allait battre le record, qu’il ne manquait plus qu’un peu de vent. Pour tout dire, on faisait presque la fête le soir de notre premier vol. Puis, la météo s’en est mêlée. Et nous n’avons jamais eu ce vent qui nous aurait permis de monter le long des parois du K2. C’est le jeu, c’est la montagne. On a quand même pu survoler le K2, ça n’est pas rien. On avait placé la barre assez haut. Il a manqué un petit ingrédient. C’est une belle leçon d’humilité: vous pouvez vous préparer aussi bien que vous voulez, vous ne pouvez pas tout maîtriser."

Le «Grand Chelem» à défaut du record

Car, non, le vent ne soufflait pas plus, le 19 juillet, que lors des vols précédents. Les espoirs de record du monde abandonnés, Tom de Dorlodot et Horacio Llorens décident de, malgré tout, passer une journée épique en alignant les sommets tout au long d’un vol de 120 km: Trango Towers, Mustagh Tower, K2, Broad Peak et Gasherbrum 4."C’est le vol le plus incroyable que j’ai fait. On l’a baptisé le “Grand Chelem”. C’est le vol le plus mythique fait en parapente, nous a dit un spécialiste. Je crois qu’on a repoussé les limites du sport, ce jour-là."

«Personne n’a jamais volé où nous avons volé»

Ce vol et les seize autres vols qui l’ont précédé – environ 1150 km de vol – feront l’objet d’un film qui devrait être prêt en novembre et être diffusé en 2023 sur Club RTL.

"Les images sont folles. Et complètement inédites. Personne n’a jamais volé où nous avons volé. Pas même les hélicos qui ne montent pas plus haut que 6000 m. On a filmé ces montagnes comme ça n’a jamais été fait."

Si la quête du record fut un échec, l’expédition est malgré tout une réussite, assure Tom de Dorlodot: "Je ne vais pas mentir, si j’avais pu choisir entre le Grand Chelem et le record, j’aurais pris le record. Mais franchement, ce fut une belle aventure avec des vols engagés, hyper rapides."

Le record d’altitude en parapente ne tardera pas à être battu. Tom de Dorlodot en est persuadé:"On a ouvert la voie. Et on n’est pas les seuls sur le coup. Les autres vont analyser nos traces GPS. Il y a une équipe de Français notamment sur le coup."Le Chaumontois n’a toutefois pas perdu tout espoir d’être le premier à passer les 8 500 mètres, voire les 9 000 mètres.