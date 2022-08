musée de l'horlogerie de Chaumont-Gistoux, œuvre d’Antoine Ravrio

« É tonnant! Épatant! »Voilà les premiers mots de Catherine Dessain, de la salle de vente Phoenix Wavre, après sa visite du sanctuaire des Pater. »En passant la grille d’entrée, on est déjà émerveillé par la fresque en trompe-l’œil sur la façade, l’horloge astronomique qui surmonte la porte d’entrée de la maison et la sphère tournante indiquant les phases de lune dans la cour. »

Feu Jacques Pater mathématicien, astronome, artiste et artisan horloger de génie, a transmis sa science et son amour des cadrans à son fils, Philippe. Ensemble, ils ont créé ce musée privé dans l’habitation familiale en 1991, pour y loger leurs créations et leur prestigieux patrimoine de cadrans et d’aiguilles.

Dans son atelier, Philippe Pater poursuit l’œuvre de son père avec qui il a conçu plusieurs pendules astronomiques à mécanismes planétaires. Par ailleurs, dans son atelier contigu au musée, et qu’il est possible de visiter, il restaure pendules et montres, anciennes ou contemporaines, de prestige.

Pas facile à estimer

C’est avec une certaine réticence que l’actuel propriétaire des lieux, a accepté le jeu des estimations proposé par notre commissaire-priseure:"Il est compliqué d’évaluer certaines pièces, singulièrement, celles imaginées et créées de toutes pièces, par les artistes horlogers Pater. Leur qualité est incontestable, mais leur valeur marchande est difficile à établir. Elles sont de valeur inestimable, mais non encore réellement répertoriée à ce jour car les pièces Pater n’ont pas été présentées concrètement sur le marché de l’art, explique Catherine Dessain.C’est pourquoi, j’ai demandé à Philippe Pater de donner aussi son point de vue. S’il y a une grosse différence entre nos estimations respectives, c’est que les prix du marché sont surtout fixés par la loi de l’offre et la demande, et force est de constater que la demande actuelle est moins importante qu’il y a 30 ans. Par ailleurs, n’oublions pas que le prix d’adjudication est majoré des frais, soit 25 à 30% selon les maisons de vente."

Musée d’horlogerie, chemin de la Coquière, 5, à Longueville (010 88 94 14). Visites uniquement sur rendez-vous.

Les deux trouvailles de Catherine

Une pendule oscillante à mouvement électromécanique habillée de chrome et bronze doré, suspendue sur des nuées de bronze patiné à l’antique, posée sur un socle de marbre blanc. «Voilà un joli travail d’artisan, d’artiste, mais aussi d’électromécanicien qui souligne le génie de Jacques Pater. Ladite pendule évoque un cerf-volant avec les nuages à l’arrière en bronze patiné à l’ancienne. Cadran à phases de lune. Son design est intemporel. Si je devais intégrer ce lot dans une vente, je fixerais une fourchette d’estimation entre 8 000 € et 12 000 €.»

L’estimation donnée par son propriétaire tourne autour des 25 000 €.

Une pendule au char de Vénus et Adonis, du célèbre bronzier Antoine Ravrio, l’un des grands fournisseurs du Garde-Meubles impérial sous le Premier Empire. «C’est un ouvrage rare et de grande qualité. Le bronzier est remarquable et agit tout en finesse. Les personnages sont réalistes, le décor sur le socle finit bien l’ornementation et le cadran est joliment travaillé.» Philippe Pater estime cette pendule à 100 000 €.

La commissaire-priseure, en faisant la moyenne des derniers prix obtenus aux enchères pour ce type de lots, l’estimerait entre 18 000 € et 24 000 €.