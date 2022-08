Place aux artistes à Chaumont-Gistoux: «On va mélanger Vivaldi et les Beatles»

Musicien de réputation internationale, Grégoire Dune, qui habite Dion-le-Mont, est spécialisé dans la musique de film et événementielle. Il a flirté aussi avec le rock et joué par exemple avec Roger Hodgson de Supertramp. En 2016, il s’est aussi mué en arrangeur et chef d’orchestre lorsque Machiavel a fêté ses 40 ans en jouant avec l’Orchestre royal de chambre de Wallonie. " Avec Machiavel, j’ai fait le Forum, le Wex, le Cirque Royal. J’ai aussi eu l’occasion de faire des grandes scènes au Québec et en France de temps en temps."

Grégoire Dune participait déjà en 2020 à la première édition de l’opération Place aux artistes. Il avait alors joué à Chaumont-Gistoux et ailleurs en Brabant wallon.

Les Ensembles à cordes de la Néthen ont 30 ans

Ce dimanche 21 août, à 11h, toujours au centre sportif André Docquier, l’ensemble Rigaudon et l’Orchestre de chambre de la Néthen réuniront une trentaine de leurs musiciens autour d’un répertoire varié: musique des pays de l’Est, musique des Antilles, standards du rock, musiques de film, etc. Deux invités: Karim Baggili (oud, guitares, chant) et Coline Meulemans (chant).

Pour rappel, Rigaudon et l’Orchestre de chambre de la Néthen de Beauvechain fêtent cette année leur 30esaison pleine, les deux précédentes ayant été écourtées par le Covid. Ces deux formations constituent, avec Menuet, les Ensembles à cordes de la Néthen (Beauvechain) que dirigent les frères Alain et Benoît Meulemans.

www.chaumont-gistoux.be/evenements/place-aux-artistes.