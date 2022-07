Folestival à Chaumont-Gistoux, ce samedi: «On n’a jamais de problème de bruit, car tous les riverains sont au festival»

Longueville, ce mercredi. Sur le terrain du Folestival, c’est l’effervescence, au premier jour de montage du festival. Quand nous arrivons sur place, deux chapiteaux et le bar sont déjà installés, et le matériel continue à arriver. Une vingtaine de bénévoles sont là. Ils déchargent et installent les premières tables. Tout le matériel est prêté par la Province du Brabant wallon: les tables, les bancs, les chapiteaux, les scènes…