Inondations: contre les eaux qui ruissellent, chacun peut agir à son échelle

Parmi ces projets retenus, quatre sont situés en Brabant wallon. Dont celui dénommé "inondations et initiatives citoyennes à Dion le Val" porté par l’ASBL Vivre au Val Verdoyant.

Son objectif: sensibiliser, former et accompagner tous les habitants du village dans la gestion intégrée des eaux de pluie.Mais aussi mettre en lumière la responsabilité de chacun face aux enjeux du dérèglement climatique et aux fortes pluies qui l’accompagnent afin de renforcer la solidarité entre les "victimes" et ceux qui ne pensent pas être directement concernés. "Comme beaucoup d’endroits, Dion-le-Val est un village qui a été fortement touché, explique Julie Charles, géographe-paysagiste qui porte le projet en compagnie d’Elsa Durand, architecte. Il y a donc beaucoup d’attentes de la part de la population vis-à-vis du pourquoi du comment et des réponses à apporter."

Notre interlocutrice a établi que sur le bassin versant du Pisselet, 37% des eaux qui ruissellent ou s’évacuent par les canalisations proviennent des espaces artificialisés (routes, habitations, jardins privés,…). Si 58% proviennent des parcelles agricoles (les 5% restants arrivant des forêts et espaces semi-naturels et des milieux humides), on comprend donc que ces 37% représentent une part importante dans la saturation des égouts, collecteurs et autre cours d’eau. "Il y a donc beaucoup de sens à mettre des choses en place chez soi, sur sa proprité privée, afin de retenir ces eaux. D’autant que derrière cette question de saturation, il y a aussi une question de pollution. Quand il y a inondation, une station d’épuration cesse de fonctionner et donc on va se retrouver avec des eaux non traitées, polluées, qui seront rejetées dans les milieux naturels."

Visites gratuites des jardins à Dion-le-Val

Ce sont ces actions concrètes visant à sensibiliser que l’ASBL présentera lors d’une soirée d’information (gratuite et ouverte à tous) le 16 septembre prochain, à 19h à la Ferme Rose de Dion-le-Val. Dans la foulée, les 17 et 18 septembre, l’association proposera, sur rendez-vous et pour les habitants de Dion-le-Val, des visites des jardins avec conseils individualisés réalisés par Julie Charles et Elsa Durand. La bourse reçue de la Fondation Roi Baudouin (3300 €) servira à financer ces rendez-vous. "Être reconnu par la Fondation, c’est évidemment une excellente chose car cela soutient la dynamique des gens agir concrètement. On veut que ça continue et que ça s’étende de plus en plus car il y a un vrai enjeu. Et pas qu’au niveau des particuliers mais aussi des différents niveaux de pouvoir, notamment communaux, où l’on peut faire évoluer les choses."

Infos: vivreauvalverdoyant@gmail.com

«La nature dans tous états», pour se reconnecter à la nature

L’un des autres projets brabançons wallons retenus par la Fondation Roi Baudouin a pris racine sur la commune de Mont-Saint-Guibert qui fut, il y a un an, l’une des plus touchées par les inondations. Son intitulé, "La nature dans tous ses états à Mont-Saint-Guibert". Son objectif, initier un réenchantement, une reconnexion à la nature, sensibiliser à sa préservation, redonner confiance dans l’avenir en développant une créativité collective positive. Comment? Par le biais d’animations appelées à devenir récurrentes. "Le constat qui nous a poussés à mettre sur pied ce projet, c’est qu’on vit une urbanisation galopante, tout le temps et partout, et dont à Mont-Saint-Guibert aussi, explique Jeanne-Marie Tosolini. Ce constat a généré une réflexion sur la nécessité de réfléchir à notre environnement, de sensibiliser à la préservation de celui-ci et de redire l’importance et l’urgence de protéger la nature.Pour cela, on veut travailler ensemble à trouver des solutions avec les différents acteurs (agriculteurs, citoyens, écoles, autorités communales, etc.) dans la bienveillance."

Dragan Protic présentera ses œuvres le 15 juillet prochain à Hévillers.

Pour arriver à ses fins, l’association va organiser des événements (conférences, projections de films, débats, exposition en rue de panneaux inspirants, etc.). Le premier d’entre eux, ce sera une exposition "Écouter l’Eau, Aller vers l’Autre" qui sera inaugurée le 15 juillet prochain à l’Orangerie de Bierbais, à Hévillers, et qui est l’œuvre de Dragan Protic, un artiste qui a participé récemment à la Biennale de Venise. "Son travail évoque l’inondation de la rue, en 2021, et provoque une réflexion sur l’eau, ce trésor bleu."

Le deuxième événement se tiendra les 27 et 28 août prochains, toujours à l’Orangerie, où Axel Pleeck, directeur de l’Académie des Arts de Molenbeek, viendra animer une série d’activités (balade philosophique, ateliers, lecture, etc.) autour de la thématique de l’arbre. "Nous sommes convaincus que l’art est un beau moyen de faire passer des messages et de transmettre des valeurs" , indique encore Jeanne-Marie Tosolini.

À plus long terme, notre interlocutrice et les personnes impliquées dans ce projet citoyen espèrent organiser que les événements organisés deviendront récurrents. "Parce que c’est cela qui créé du lien et nous en avons grandement besoin. En attendant, nous sommes très touchés d’être reconnus par la Fondation. Cela donne un sens et une crédibilité à ce que nous mettons en place. Aussi, pour les gens qui ont été impactés par les inondations, c’est un boost moral indéniable."

Infos: jeanne.marie.loute@skynet.be