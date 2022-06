Lionel Quataert, Jonathan Blondiau et Flora Mer ont lancé, voici trois ans, CBX Medical, entreprise qui propose des produits utilisant des composés extraits de la plante de cannabis, de manière ciblée et sécurisée. Surpris par le manque d’informations dont disposent les professionnels de la santé, les deux premiers cités ont créé une ASBL, la CBX Foundation. C’était en août 2021. "Il y a, en effet, énormément d’amalgames et d’idées reçues liés à la consommation de la drogue de cannabis, expliquent-ils. Mais on ne s’attendait pas à ce que ces amalgames soient si gros. On a donc souhaité aller plus loin afin de lutter contre cette désinformation, afin de démontrer que le chanvre est un atout à exploiter pour un avenir meilleur."

L’objectif est donc d’informer les professionnels de la santé. Mais aussi de booster la recherche en Europe – " on est, effectivement, à la traîne par rapport aux États-Unis par exemple" en boostant notamment la recherche académique sur le sujet. "On veut aussi faire avancer les choses au niveau légal car l’accès au cannabis médical est encore trop restreint. Il est utilisé uniquement dans certains cas de sclérose en plaque."

Une expo pour découvrir les bienfaits du cannabis

Afin de contribuer à la recherche autour de cette plante, nos interlocuteurs ont planté, à Chaumont-Gistoux, 22,4 ares de cannabis. Le but, en collaboration avec différents acteurs du monde agricole et de la recherche, est d’apporter une lumière sur la potentielle culture zéro-déchet du chanvre, c’est-à-dire la culture qui maximiserait la fibre, la chènevotte et les cannabinoïdes. "On a planté deux variétés: la Futura et la Santhica."

L’expo regorge d’informations sur le cannabis, très utilisé dans l’histoire. ©ÉdA

En parallèle à cette expérience, juste à côté du champ, nos interlocuteurs ont également mis sur pied une exposition. Baptisée "le futur du cannabis et son exploitation zéro déchet". Elle est visible depuis le 4 juin dans les locaux jouxtant le champ (voir par ailleurs) et a pour vocation de démontrer que le chanvre est bien une plante zéro déchet. "En effet, les fleurs contiennent la majorité des cannabinoïdes qui sont extraits afin d’être utilisés dans le secteur de la santé et leur utilisation a des effets bénéfiques sur l’anxiété et les douleurs chroniques. Les graines sont utilisées dans l’industrie alimentaire et cosmétique et disposent d’un tas de propriétés hyper intéressantes. Les fibres, quant à elles, sont utilisées dans le textile et enfin les tiges le sont dans la construction via la construction de blocs de chanvre."

Le bloc de chanvre, utilisé dans la construction pour ses multiples propriétés. ©ÉdA

Actuellement, l’usage du cannabis est légal dans l’UnionEuropéenne si la plante contient moins de 0,2% de THC. Au-dessus, elle est considérée comme une drogue. "En Suisse, par exemple, ils sont à1%.Sur ce point et sur bien d’autres, on a un fameux retard à combler. On compte à peine cinq ou six agriculteurs qui cultivent du chanvre en Wallonie, dont un seul en Brabant wallon, à Walhain. Alors bien entendu, le cannabis consommé d’une certaine manière est une drogue mais sur tous les autres points, il y a véritable un changement à opérer et on veut contribuer à être un acteur de ce changement."

L’exposition est visible tous les week-ends de 13h à 18 et jusqu’au dimanche 2 octobre inclus. Adresse: rue du Roblet, àChaumont-Gistoux.

Infos: www.cbx-expo.com, www.cbxmedical.com, cbx.foundation@gmail.com