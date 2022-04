L’application Totemus a le vent en poupe: exemple à Chaumont-Gistoux

À Chaumont-Gistoux, un Totemus est prévu, du doux nom "Les richesses insoupçonnées des Ardennes brabançonnes". La durée de cette balade de 5 km est estimée à 2heures, avec un dénivelé de 67m pour un parcours plutôt rural.

Le descriptif ne trompe pas. Situé au cœur du Brabant wallon, Chaumont-Gistoux est une commune semi-rurale pleine de charme, appréciée pour sa qualité de vie par ses habitants, son relief vallonné et boisé.Ses vallées pittoresques attirent nombre de promeneurs et sportifs dans ce coin des Ardennes Brabançonnes. Le ry du Pré Delcourt, affluent du Train qui se jette dans la Dyle, prend sa source à Chaumont et dessine un étroit vallon parsemé d’étangs et de zones humides à la végétation diversifiée. Chargée d’histoire, l’entité a pu aussi préserver ses sites naturels (l’ancienne sablière de la Champtaine) ainsi que des sites classés (le parc naturel des Bruyères avec son site préhistorique du néolithique). Totemus propose de partir à la découverte de sites insoupçonnés à travers la vallée du ry du Pré Delcourt façonnée par l’eau.

Le point de départ est situé avenue du Ronvau, 8, au Centre sportif André Docquier.

Attention: par temps humide, certains passages sont susceptibles d’être gorgés d’eau et glissants. Des chaussures de randonnée sont recommandées. Cette "chasse" est également annoncée, pour les habitués, plus sportive que d’autres. Bonne nouvelle, le parking est gratuit au point de départ.