Chastre - Jonathan Dolphens revoit son projet de hangar à la baisse: 4 fois moins grand

Le producteur des Jus de Jonathan a réalisé de grandes concessions pour contenter les habitants de la rue des XV Bonniers. "On passe de 2 625 mètres carrés à environ 650 mètres carrés. Le bâtiment sera plus bas. Au total, la capacité a été divisée par quatre." Le bâtiment mesurera 36 x 18 mètres, avec une hauteur de 7,2 mètres et non plus 11 mètres.

Une enquête publique a eu lieu, avec cette pétition signée à 77 reprises. Une réunion a donc été organisée le 4 septembre dernier, en présence des riverains, de Jonathan Dolphens et du cabinet d’architectes.

"Nous avons pris en compte leurs remarques"

"J’avais préalablement contacté la Commune pour présenter les modifications. J’ai directement proposé la version alternative aux riverains. Leurs craintes ont disparu, car nous avons pris en compte leurs remarques."

Jonathan Dolphens dit donc avoir évité un bras de fer avec les citoyens et les élus. "J’ai vraiment besoin de pouvoir disposer de ce bâtiment le plus rapidement possible. Je loue actuellement chez ma maman, mais je dois absolument avancer… D’un côté, je suis extrêmement content de voir qu’on arrive à une solution. Je positive. Mais ce n’est pas facile de gérer une entreprise. Je me passerais bien de toutes ces démarches et ces tracas. Je trouve qu’on limite trop les gens qui veulent entreprendre…"

Pour lui, ce sont plutôt les élus qui devraient trancher dans ce dossier. Car ils sont nettement plus neutres. Ils peuvent évaluer les nuisances que le projet causerait aux voisins, mais aussi l’impact pour l’entreprise en cas de refus. "Ils ont des compétences techniques et connaissent les besoins du secteur agricole. Je vais pouvoir utiliser ce hangar pour stocker les machines, mais jamais je ne verserai une remorque avec des céréales, car le toit sera trop bas. Pour les riverains, 11 mètres de haut, c’est trop. Mais pour une benne qui verse des pommes de terre, il faut de la hauteur."

Bref, un dossier pas simple pour l’entrepreneur. "J’ai une ancienne benne, ça devrait aller. Mais si je veux être compétitif, je dois en utiliser une nouvelle, plus grande. Avec la nouvelle configuration du hangar, je perds en productivité. Au final, c’est ce qui fait augmenter les prix. Et ce sont les clients qui paient. Les gens ne s’en rendent pas toujours compte…"