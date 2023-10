Chastre : l’ancien cimetière de Gentinnes transformé en jardin secret

Sans attendre que la Commune de Chastre se saisisse du dossier, les quatre bénévoles ont nettoyé les pierres, ont semé des fleurs, désherbé certaines parcelles. Les ouvriers communaux leur ont donné un coup de main pour déplacer les pierres les plus lourdes et ont abattu une petite partie du muret, pour permettre d’ouvrir le site, de l’autre côté de l’église. Désormais, il est possible d’en faire le tour, avec un passage du côté de l’entrée de l’église et une sortie à l’arrière. Un vrai petit jardin secret. "La Commune entretient les cimetières, mais on estime que les pierres et les croix présentes peuvent être nettoyées par les citoyens. On peut aussi contribuer à l’aménagement de l’ancien cimetière."

Georges Derriks est émerveillé par la beauté de certaines pierres, témoins de l’histoire du village. "Nous avons tout réorganisé, pour rendre les lieux agréables. À certains moments de la journée, la lumière est magnifique. C’est un endroit très reposant." Quelques centaines de mètres carrés de quiétudes, avec une touche de spiritualité. Pas de trafic de transit dans la rue, ce qui permet de profiter du calme. Les tombes accompagnent les fleurs plantées par un pépiniériste, et le chemin qui traverse l’ancien cimetière est toujours recouvert d’herbe.

"Nous avons plusieurs idées en tête, ajoute Martine Salien. On aimerait ajouter un objectif éducatif à notre projet: inviter les écoles à découvrir la flore, expliquer ce qu’est une tombe, ce qu’est un cimetière, parler de l’écologie. Le deuxième volet concerne la recherche au niveau du patrimoine, l’aspect historique. Enfin, il y a un but social, avec l’installation d’un banc où les riverains peuvent venir s’asseoir, se rencontrer, échanger." De petits événements pourraient également se tenir dans le nouveau parc. Sans parler de l’attrait touristique. "Dans l’église, il y a des fonts baptismaux qui datent du XIIe siècle, dit Georges Derriks. Ils valent à eux seuls le détour."

À deux pas, un sentier permet de rejoindre le Mémorial Kongolo, avec le bois et la chapelle. "Nous avons déjà remis en état cette chapelle de l’Ermitage en 2019, avec d’autres bénévoles. Elle est splendide ! Des tas de petits monuments méritent notre attention, c’est à nous, les citoyens, de s’en emparer !"

C’est donc un petit circuit qui voit le jour à Gentinnes. "Les gens sont très contents, ils trouvent l’ancien cimetière magnifique. On trouvait que ce lieu avait beaucoup d’attrait, on ne s’est pas trompé", sourit Georges Derriks. La démarche est en effet peu commune: se réapproprier l’espace public. Une convention a été votée lors du conseil communal de septembre, afin d’autoriser l’ASBL à mener à bien son projet dans ce lieu public. "Nous recherchons d’ailleurs d’autres bénévoles prêts à s’impliquer…"