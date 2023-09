Chastre : une balade, ce dimanche, pour découvrir des arbres appelés à devenir remarquables

Active depuis plus de 30 ans dans la sauvegarde de la biodiversité et la préservation de l’environnement dans sa commune, l’association Chastre Biodiversité a déjà mis en place pas mal de projets, comme le développement de couloirs écologiques ou encore le parrainage d’arbres remarquables. Enfin, de futurs arbres. Car l’idée était d’en planter et de protéger ceux qui existaient déjà. "Cela accélère le renforcement du maillage vert qui contribue à la préservation du patrimoine biologique et permet d’accroître la biodiversité" , explique l’association.