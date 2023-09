Quand le Père Aurélien et son célèbre "Comment ne pas te louer" sont repris par... les Ultras d’un grand club de foot français (vidéo)

Ces paroles, ce sont celles du titre "Comment ne pas te louer ?" du Père belgo-camerounais Aurélien Saniko. Un titre qui a fait un véritable buzz, depuis près d’un an sur les réseaux sociaux prisés des jeunes (TikTok, Instagram, etc.). En février dernier, nous vous racontions l’histoire du curé actif à Gentinnes (Chastre), en Brabant wallon, et de la genèse de son titre connu mondialement.

Et visiblement, on n’a pas fini d’en entendre parler puisqu‘il y a quelques jours, la chanson a été reprise dans un… stade de foot. Plus précisément par les Ultras des Girondins de Bordeaux, actif en Ligue 2 française et club historique de l’Hexagone. Évidemment, les supporters ont procédé à un petit remaniement des paroles pour coller à la réalité de l’équipe. Voyez le résultat ci-dessous :

Sympa ! Au point que les supporters rivaux tels que ceux de l’OM et du PSG, entre autres, n’ont pas hésité à laisser des commentaires saluant ce chant entraînant. Reste à "exporter" le chant dans les stades de Jupiler Pro League désormais. Et on est curieux de voir quel "kop" va s’y coller en premier. En attendant, on a l’air dans la tête. De nouveau...