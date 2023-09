Le Brabant wallon vu du ciel : la nécropole de Chastre en l’honneur de 1 084 soldats français tombés en Belgique

Le cimetière est fait d’alignements de croix blanches chrétiennes et de stèles gravées d’inscriptions en arabe, réparties en deux pelouses séparées par une allée centrale au milieu de laquelle se dresse le drapeau français.

La nécropole française accueille la sépulture de plus de 1 084 soldats combattant pour l’armée française dont 905 soldats tombés lors de la bataille de Gembloux les 14 et 15 mai 1940 (603 soldats français, 168 tirailleurs marocains, 131 tirailleurs algériens et 3 tirailleurs tunisiens).

La bataille de Gembloux fut le seul succès français enregistré lors l’offensive allemande de mai 1940.

