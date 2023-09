Chastre: un local, à la rue du Chêne, disponible pour l’ouverture d’une nouvelle crèche

Ces indépendantes factureront les places dans leur milieu d’accueil de manière libre. "On n’a pas le droit de leur imposer des prix ou d’encadrer leur fonctionnement, a ajouté Christine Brison. On a fixé un loyer raisonnable, et l’on n’a donc pas opté pour la gratuité. Car cela risquerait de provoquer une concurrence déloyale par rapport à quelqu’un qui accueille des enfants chez soi et qui est obligé de procéder à des aménagements. Ici, on demande 400 €, soit 200 € par puéricultrice. Auparavant, les co-accueils étaient subventionnés, donc les tarifs étaient fixés selon les revenus des parents, mais le statut des accueillantes était précaire. Ici, elles sont indépendantes. En plus, on a déjà voté des primes pour les soutenir."

Les personnes qui le souhaitent peuvent donc rentrer un dossier pour occuper cet espace. "On avait deux options: proposer le local à une salariée ou le proposer à deux indépendantes. Selon les règles de l’ONE, on ne pouvait pas le proposer à deux salariées. On a choisi les deux indépendantes, pour doubler la capacité. De cette façon, l’espace sera mieux occupé, avec une dizaine d’enfants."

Le bourgmestre, Thierry Champagne (Chastre 20 + ), a encore précisé que le local présentait pas mal d’avantages, qu’il était "bien isolé et parfaitement équipé".