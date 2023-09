Chastre : l’ONE doit isoler le Domaine des Possibles

André Antoine reprenait là les propos que tenait Quentin Mercier, directeur de l’ASBL Domaine des Possibles, dans notre édition du 13 juin 2023. Ce dernier expliquait que le nombre de bénévoles à s’être engagés avait dépassé les attentes, que l’ouverture du restaurant inclusif était prévu pour septembre ou octobre 2023, et que les bureaux devraient être opérationnels fin de l’année 2023. Enfin, le troisième volet concerne la construction d’hébergements pour des mouvements de jeunesse. Mais ce volet n’est pas repris dans le subside de la Région wallonne.

La ministre Céline Tellier a rappelé que le départ de l’ISBW avait libéré 600 mètres carrés de bureaux: "Concrètement, le projet consiste à rendre les espaces existants plus modulables et plus attractifs pour les petites structures (PME, indépendants, professions libérales, artisans, associations) qui constituent le tissu économique chastrois et alentour".

Elle a ensuite précisé que la volonté de l’ONE est de "céder totalement la gestion du domaine à l’ASBL, mais préalablement, l’ONE s’est engagé à réaliser certains travaux d’isolation et d’aménagement, laissant le site dans des conditions d’exploitation beaucoup plus favorables qu’actuellement".

André Antoine était justement inquiet pour la facture énergétique de l’ASBL, vu l’état du bâtiment.

La ministre Tellier a encore expliqué le projet de restaurant ouvert au public à midi, avant de devenir un café citoyen l’après-midi et le début de soirée, "véritable centre névralgique du tiers-lieu, où se croisent et se mélangent différents publics. Les rentrées financières générées par le restaurant devront permettre à terme d’assurer l’autofinancement de l’activité". D’un point de vue logistique, la Commune soutiendra l’association, tout comme le CPAS, même si l’intention est de déménager l’institution.

"Une des forces majeures du tiers-lieu du Domaine de Chastre est qu’en raison de son infrastructure existante et de ses antécédents, de nombreux aspects pourront être mis en œuvre immédiatement ou à très court terme, le rendant pour ainsi dire opérationnel dès le premier jour, l’objectif étant d’atteindre l’autonomie financière au terme des trois années de financement", a ajouté la ministre Tellier. Ce qui explique donc le financement de près de 500 000 €.

Mais pour les hébergements destinés aux mouvements de jeunesse, c’est la Fédération Wallonie-Bruxelles que l’ASBL Domaine des Possibles devra solliciter.