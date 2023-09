Chastre : la mise en valeur du bois de Saint-Géry contestée au conseil communal

"C’est la deuxième convention de faisabilité du programme communal de développement rural (PCDR), a expliqué l’échevin Stéphane Colin (Chastre 20 + ) lors du conseil communal de ce mardi 29 août 2023. Nous avons reçu l’accord de la ministre le 9 décembre 2022 et avons 24 mois pour présenter un avant-projet validé par la Commune et la commission locale de développement rural." Un subside de 80%, avec un plafond de 20 000 €, est disponible pour l’étude de faisabilité.

Anne Ferrière (ChastreAvenir, opposition) a demandé quelques explications sur les éléments présents dans le dossier, notamment l’actualisation de certaines données. Réponse de Stéphane Colin: "C’est une des 32 actions présentées il y a deux ans, on passe désormais la convention de faisabilité pour réaliser cette fiche… mais les choses ont évolué. Le but est de valoriser ce bois et l’auteur de projet va proposer un plan pour y arriver".

Anne Ferrière a aussi abordé un aspect qui n’avait pas été débattu lors de la première présentation du projet: "Ce qui m’embête, c’est qu’il est indiqué dans la présentation que la fréquentation du bois sera de 100 personnes par an. Un budget de 200 000 € pour 100 personnes, c’est beaucoup…" Réaction d’Hélène Ryckmans (Écolo), présidente du conseil communal, qui a participé à l’élaboration du PCDR: "Le but n’est pas d’avoir un point touristique et d’attirer des visiteurs d’un peu partout, mais de préserver la biodiversité, qui est assez remarquable à cet endroit. On ne sait pas encore comment on va y arriver et comment le bois sera géré. On veut le valoriser d’un point de vue pédagogique". L’accès devra donc être régulé. "La circulation sera orientée, cadrée, accompagnée. Le bois ne sera pas nécessairement ouvert toute la journée. Dans la fiche du PCDR, il y a des intentions. Ensuite, on va passer à la concrétisation, avec le travail de l’auteur de projet", a ajouté Hélène Ryckmans.

Stéphane Colin a complété: "Dans la fiche, il est prévu une barrière pour canaliser le passage. Ce sera à discuter. On comptait travailler avec les écoles et les amoureux de la nature. On verra comment on peut aussi l’ouvrir au public".

Un espace ludique et pédagogique sera aménagé pour offrir la possibilité aux enseignants des écoles de Saint-Géry et Gentinnes d’y emmener leurs élèves. Une analyse sera aussi menée quant à la possibilité de racheter plusieurs parcelles, pour agrandir la superficie actuelle.

Finalement, les élus ChastreAvenir ont voté contre le point, qui est tout de même passé grâce aux votes de la majorité. "La CLDR s’est positionnée sur le projet et vous l’avez pourtant déjà voté quand on a présenté les fiches du PCDR", a commenté Hélène Ryckmans.

Ce qui a fait bondir Michel Pierre, chef de file ChastreAvenir: "Vous n’avez pas à commenter notre vote, restez dans votre rôle de présidente !"