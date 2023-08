Chastre : des radars inutilisés… faute de panneaux

Interrogé par Jacqueline Colot (Écolo), présidente du CPAS, sur les incohérences au niveau des panneaux de signalisation, il en a profité pour signaler les soucis administratifs existants: "Les incohérences au niveau des panneaux, je passe mon temps à les relever. Aussi bien pour les panneaux placés par les Communes que pour ceux placés par la Région wallonne. Le problème, c’est la lenteur administrative…"

Et les conséquences ne sont pas anodines. "La Région wallonne offre six radars à la zone de police Orne-Thyle mais elle impose les emplacements: un à Chastre, un à Mont-Saint-Guibert, deux à Villers-la-Ville et deux à Court-Saint-Étienne. Ces radars sont placés depuis deux ans mais certains n’ont pas encore pu servir, faute de panneaux installés par la Région. J’ai demandé et redemandé à la Région de faire installer les panneaux de signalisation. Ils me répondent qu’ils sont commandés. Mais moi, je ne peux pas les acheter à leur place…"

Les dispositifs ne sont pas utilisés par les policiers, parce que les procès-verbaux seraient nuls. "Les radars communaux, à Chastre (2), Walhain (2), Mont-Saint-Guibert (2) et Court-Saint-Étienne (1), fonctionnent depuis un temps certain. Il suffisait d’acheter deux panneaux et de les placer. Je veux bien relever les incohérences, mais je ne peux pas acheter les panneaux."

Le pire, c’est que rien dans la loi n’oblige la police à disposer de ces panneaux de signalisation. "C’est le SPW qui nous l’impose… mais n’amène pas les panneaux. On m’a assuré la semaine dernière qu’ils allaient arriver incessamment…"

Le radar fixe de la rue Gaston Delvaux, par exemple, n’a toujours pas été mis en service. Ce sera le cas lorsque la signalétique sera adaptée. "Attention, il ne fonctionne pas mais le radar mobile est régulièrement placé à proximité", a souligné le bourgmestre, Thierry Champagne (Chastre 20 + ).

Ce que l’inspecteur a confirmé: "Souvent on place un radar mobile à proximité d’un radar fixe, car on sait bien que les gens freinent au moment de passer devant, puis accélèrent".

L’autre gros changement, c’est le passage à la tolérance zéro depuis le mois de juin. Auparavant, les véhicules étaient flashés à partir de 67 km/h, dans une zone 50. Dorénavant, c’est à 57. Soit au-delà de la correction technique de 6 km/h. "Au niveau du radar fixe, ça ne change presque rien, car les gens freinent. Par contre, on a plus que triplé nos chiffres pour les radars mobiles", affirme l’inspecteur.

Ce dernier a insisté sur le fait que son but n’était pas de flasher un maximum d’automobilistes. "Je préfère en avoir un seul qui roule à 85 km/h dans une zone 50 que dix chauffeurs à 57 km/h." Il a ajouté qu’il n’y avait plus de quota maximum à ne pas dépasser, au niveau du nombre de PV…