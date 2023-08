Chastre: une pétition contre le projet de hangar du producteur des "Jus de Jonathan"

Bien connu dans la région pour ses "Jus de Jonathan" qu’il produit à Mont-Saint-Guibert, Jonathan Dolphens souhaite faire construire un hangar agricole sur un terrain qui lui appartient, derrière plusieurs habitations de la rue des XV Bonniers, à l’entrée de Chastre, en venant de Villeroux. Ce qui n’est pas du goût de certains riverains. Une pétition a été lancée dans le but de bloquer ce projet.

"Pour l’instant, je n’ai pas de hangar pour stocker mon matériel. Tout reste sous la pluie ou sous le soleil, tout au long de l’année. Ce hangar doit me permettre de stocker les bouteilles, du carton, du petit matériel pour la culture. Mais dire qu’il y aura des entrées et sorties de charrois car je vais louer cet emplacement à des producteurs, c’est mensonger. Je vais me défendre…"

Toute l’activité liée au jus de pomme et de poire est réalisée à Mont-Saint-Guibert depuis huit ans, mais Jonathan Dolphens ne s’en contente pas. "Mon souhait est de me diversifier au maximum. Je cultive des fraises depuis des années. J’ai d’ailleurs un emplacement de vente directe le long de la N4. Je pense en ouvrir un second prochainement." Il confectionne aussi de la confiture. "Je produis des petits fruits rouges – cerises, framboises, mûres – sur d’autres terres. J’aimerais rapatrier prochainement sur Chastre cette partie-là de mes activités. Je compte aussi développer une petite culture de pommes de terre, faire pousser des asperges et d’autres légumes."

Jonathan Dolphens possède également un diplôme en apiculture, une option supplémentaire qu’il pourrait développer à Chastre.

"Je fais tout mon possible pour ne pas causer de nuisances"

Retour à cette pétition, qui a donc le don de l’énerver: "Je veille depuis toujours à avoir de bonnes relations avec le voisinage. Je fais tout mon possible pour ne pas causer de nuisances. J’ai d’ailleurs laissé une bande sans aucune culture, entre les habitations et mon activité, pour éviter qu’il y ait des inondations, alors que les maisons ont été construites sur des zones marécageuses et qu’elles se trouvent sous le niveau de la voirie. Je n’utilise pas non plus de matière organique, pour éviter les odeurs. Mais apparemment personne ne se rend compte de tous ces efforts…"

L’auteur de la pétition prétend que ce projet va provoquer des inondations, qu’il y aura de nombreux déplacements de véhicules, que du fumier sera entreposé et que ce hangar "gigantesque de 75 mètres de long, 35 mètres de large et plus de 11 mètres de haut" provoquera des nuisances sonores.

"Concernant les 11 mètres de haut, ce n’était pas mon intention. Mais si je dois faire appel à un entrepreneur et qu’il possède une benne très longue, il faut de la hauteur. Onze mètres de haut, je ne trouve pas ça gigantesque ou exceptionnel. Je compte d’ailleurs installer des plantations pour cacher le bâtiment, qui sera situé en retrait de la voirie. On ne le verra pas. C’est un hangar approprié à cet endroit, en zone rurale."

"S’ils veulent vraiment appliquer la loi, on va le faire à la lettre"

Jonathan Dolpens aura prochainement un rendez-vous avec les autorités communales, afin d’analyser les éléments à améliorer. Il reste ouvert… mais n’hésite pas à montrer les crocs. "C’est sûr que je suis déçu par cette pétition. J’ai été trop gentil, trop bon. Ils ont peur de perdre en qualité de vie ? S’ils veulent vraiment appliquer la loi, on va le faire à la lettre. Et là, je suis prêt à prendre des mesures: par exemple, vendre directement les produits à cet endroit, ce qui provoquera un trafic nettement plus important…"

L’homme se dit révolté. "J’ai démarré de rien, personne ne m’a jamais aidé. Je suis habitué à me battre pour mener à bien mes activités. Je vis encore dans un 35 mètres carrés à 39 ans. S’il le faut, je mettrai autant d’énergie dans ce projet de hangar que dans mes activités…"

L’enquête publique se terminera le 28 août.