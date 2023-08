Chastre: fin de la saga aux abords de la ferme des Trois Ruisseaux ?

Sept mois après le début des nuisances, une solution est en passe d’être trouvée entre le propriétaire de la ferme des Trois Ruisseaux et les habitants du quartier résidentiel situé un peu plus haut. Le nœud du problème, c’était l’activité de la société de transport qui louait la ferme et provoquait ainsi d’importantes nuisances aux yeux – et aux oreilles – des riverains. Heureusement pour ceux-ci, l’entreprise a trouvé un terrain dans un zoning de Gembloux et a tout déménagé, il y a environ un mois.