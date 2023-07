Hélène Ryckmans (Chastre) : "Ce lobby veut taire les violences gynécologiques"

Le Sénat s’apprêtait à voter un rapport composé de 92 recommandations pour éviter les violences gynécologiques et obstétricales. "En commission, ce rapport avait été approuvé à l’unanimité. On pouvait donc s’attendre à ce qu’il en soit de même en (séance) plénière. Mais, quelques heures avant cette séance, Els Campe (Open VLD) et Karin Brouwers (CD&V) ont fait savoir qu’elles ne soutiendraient pas le texte, suite à un nouvel élément, à savoir un courrier du conseil des gynécologues et obstétriciens flamands qui juge le rapport inacceptable. J’ai été, je ne le cache pas, très fort surprise et irritée par cette volte-face, d’autant que le conseil des gynécologues et obstétriciens a été entendu, que des remarques ont été prises en compte au moment de rédiger le rapport. Ce blocage provoqué par une pratique de lobby a été très mal perçu. Ce n’est pas correct de bloquer le travail du Sénat de la sorte."

Mais, sans l’Open VLD et le CD-V, impossible de voter le rapport.

"Sans explications, des soins peuvent être ressentis comme des violences"

"Ce lobby nous empêche de voter un rapport qui dresse un état de la situation des violences gynécologiques et obstétricales en Belgique. C’est un sujet peu connu, voire tabou. Mais c’est une réalité qui touche de nombreuses femmes. Ça touche à l’intimité des personnes, à la manière dont elles sont reconnues comme patientes et objet de soins, explique Hélène Ryckmans. Nos auditions et le témoignage de nombreuses femmes ont permis de rendre compte de la façon dont des soins, en l’absence d’explications préalables, peuvent être ressentis comme des violences. Des médecins ne pensent pas ou plus à expliquer et à demander le consentement au préalable. Une palpation, l’introduction d’un speculum ou un toucher vaginal, quand ça a lieu sans être précédé d’une explication et d’une demande de consentement, ça peut être perçu comme une violence et traumatique."

Le Sénat, si son rapport avait été voté, aurait notamment recommandé d’informer et veiller au respect de la loi sur les droits du patient, d’améliorer les voies de recours et de dépôt de plaintes, de faire évoluer les pratiques de soins et de renforcer le rôle des sages-femmes.

"J’espère pourra voter le rapport en septembre"

Si elle est déçue, Hélène Ryckmans essaie de rester optimiste: "J’espère toujours que ce rapport pourra être voté. Car les constats posés et les recommandations faites ont pour objectif d’améliorer la situation, affirme la Chastroise. Un certain nombre d’associations se sont exprimées pour regretter le report du vote. On va voir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c’est qu’on ne va pas reprendre des auditions. J’espère qu’on va pouvoir très vite passer au vote, que ces deux années de travail puissent être transformées en recommandations".

Les réunions du Sénat étant mensuelles, les sénateurs et sénatrices ne devraient pas se revoir en séance plénière avant le mois de septembre.