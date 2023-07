Chastre : la présidente du CPAS a maintenant le droit de vote

"Jacqueline est bien connue des Chastrois, en tant que présidente du CPAS, elle aura désormais le droit de vote au conseil communal et pourra s’engager aussi à ce niveau-là pour soutenir les plus défavorisés parmi la population. Elle soutiendra ainsi davantage encore les aspects plus sociaux de l’action du conseil et du collège", explique Andrée Debauche, pour la locale Écolo.

La locale remercie Bérengère Lefrancq pour son mandat et remercie Jacqueline Colot "d’avoir accepté cette fonction et de soutenir plus que jamais nos combats pour une mobilité douce, en se rendant tous les matins au CPAS à vélo, ainsi que notre vision d’un monde plus vert et plus juste".